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Минобороны РФ 25-й ГосНИИ химмотологии Государственный научно-исследовательский институт химмотологии



02.09.2022 МТС и «МТС банк» расширили спектр финансовых услуг в мобильном приложении «Мой МТС» 1
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java 1
02.09.2022 Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию 1
02.09.2022 Хакеры дважды за год зашифровали данные госучреждения в Чили 1
01.09.2022 A4Tech пополнила ассортимент беспроводных клавиатур новой моделью 1
01.09.2022 Продажи смартфонов во всем мире рухнут сильнее, чем ожидалось. Бюджетные Android'ы не покупают, но iPhone по-прежнему в цене 1
01.09.2022 Чтобы избежать дефолта, VK научился договариваться с владельцами своих облигаций 1
31.08.2022 Датчики МТС проконтролируют условия хранения лекарственных препаратов в Томске 1
31.08.2022 «Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» 1
31.08.2022 В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков 1
31.08.2022 Гигантский производитель ПК теряет миллиарды долларов выручки и сокращает поставки. Веры в светлое будущее нет 1
31.08.2022 Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60% 1
30.08.2022 X5 перезапустила сервис подписки «Пакет» 1
30.08.2022 «Мегафон» запустил сеть 4G в «Локомотив-Арене» 1
30.08.2022 Четверть российской молодежи использует чат-боты для общения с работодателем 1
29.08.2022 Меняются правила включения в реестр российского ПО. Что в них нового? 1
29.08.2022 Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов 1
29.08.2022 «БФТ-холдинг» модернизировал АИС МФЦ Воронежской области 1
26.08.2022 Знаменитый производитель клавиатур, мышей и веб-камер уходит из России, уволив персонал 1
26.08.2022 Таможня Китая: Поставки смартфонов в Россию выходят на уровень шестимесячной давности 1
26.08.2022 Российские программисты влюбились в Java вопреки всемирной любви к Python. Названы самые востребованные языки в России 1
26.08.2022 Представлена платформа по поиску уязвимостей BI.ZONE Bug Bounty 1
25.08.2022 Аналитика МТС: россияне стали чаще покупать ноутбуки 1
25.08.2022 В России рухнули продажи ноутбуков. Рынок захватывают китайцы 1
25.08.2022 Татарстанские ритейлеры и медицинские учреждения переносят данные в облака 1
24.08.2022 Генпрокуратура переводит свою бухгалтерию по всей России с «Паруса» на «1С» 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
24.08.2022 Xiaomi начинает выпуск супердешевых смартфонов на чистом Android под совершенно новым брендом 1
24.08.2022 ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон с призовым фондом в 1,8 млн рублей 1
24.08.2022 Почти 100 тыс. заявлений подано через «Госуслуги» при дополнительном наборе в вузы 1
24.08.2022 Над бывшим замминистра связи России сгустились тучи. Против него подали сразу три иска за обман инвесторов из США 1
24.08.2022 Внезапный российский клон «Википедии» сломался через пару часов после запуска. Доступ к знаниям закрыт 1
24.08.2022 Обзор Acer Electric Scooter ES Series 3: легкий электросамокат с большим запасом хода 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
23.08.2022 На «Госуслугах» подано 50 тысяч заявлений на участие в электронном голосовании 1
22.08.2022 «Айти» открыла новый бизнес — магазин программных роботов 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
18.08.2022 «Ситилинк» выяснил, какие видеокарты покупали в первой половине 2022 года 1
18.08.2022 Как Softline потратил $8 млн на покупку трех российских ИТ-компаний 1
18.08.2022 Логистика выбыла из топа самых лояльных к удаленке отраслей 1

Публикаций - 7499, упоминаний - 7500

Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 868
Microsoft Corporation 22497 847
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 818
Apple Inc 10683 814
IBM - International Business Machines Corp 8941 753
Samsung Electronics 9333 711
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 562
Yandex - Яндекс 5015 524
Intel Corporation 11262 392
Huawei 3222 346
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 333
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 252
LG Electronics 3372 247
Элемент ГК - Elementec 1523 241
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 227
Amazon Inc - Amazon.com 2650 226
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 225
Lenovo Group 2077 209
Крок - Croc 1616 195
Nvidia Corp 3118 191
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 190
Xiaomi 1095 181
AMD - Advanced Micro Devices 3661 174
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 157
Softline - Софтлайн 1870 146
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 141
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 122
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 117
VK - Mail.ru Group 3057 115
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 114
HP - Hewlett-Packard 3567 111
Meta Platforms - Facebook 4267 107
SAP SE 4595 99
Oracle Corporation 6035 88
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 84
Telegram Group 805 81
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 81
Red Hat 1183 78
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 77
Cisco Systems 4720 76
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 518
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 217
Почта России ПАО 1853 175
РЖД - Российские железные дороги 1458 164
Газпром ПАО 1008 127
Альфа-Банк 1476 118
Самолёт ГК 216 112
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 98
Лента - Сеть розничной торговли 912 90
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 83
ПСБ - Промсвязьбанк 682 69
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 59
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 53
X5 Group 709 50
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 45
Связной ГК 1190 45
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 39
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 37
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 29
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 29
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 26
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 25
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 23
Роснефть НК 434 22
Открытие ФК 2713 20
VK Delivery club 171 20
Яндекс.Еда 490 19
Сургутнефтегаз - СНГ 193 19
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 19
Открытие ФК - Росгосстрах 266 18
ГПБ - Газпромбанк 842 16
Ситимобил - Служба такси 136 16
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 15
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 15
LEGO 202 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1671
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 894
Президент Российской Федерации 3770 412
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 410
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 251
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 233
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 232
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 224
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 223
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 215
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 202
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 151
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 151
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 149
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 139
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 119
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 100
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 89
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 87
Администрация Президента РФ 904 81
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 81
Таможня - Таможенная служба 421 74
Счётная палата РФ 628 70
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 62
Верховный суд Российской Федерации 709 61
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 55
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 50
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 47
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 41
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 40
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 34
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 32
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 30
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 26
Правительство Москвы 1640 26
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 25
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 25
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 24
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 52
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 47
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 42
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 30
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 29
Web development - Веб-разработка 0 14
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 10
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 7
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 6
TCG - Trusted Computing Group 19 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 4
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 4
Демократическая политическая партия США 91 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 3
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 3
OpenCAPI Consortium 13 2
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 2
Знание - Российское общество 1 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
WiMAX Forum 66 2
Linux Foundation 167 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 1
FairSearch альянс 4 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 7 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 1046
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 1043
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 1038
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 974
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 969
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 951
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 809
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 805
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 741
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 731
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 705
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 687
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 687
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 652
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 554
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 525
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 471
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 452
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 452
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 444
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 426
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 424
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 417
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 416
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 403
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 396
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 388
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 387
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 364
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 358
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 349
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 345
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 337
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 332
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 311
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 311
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 301
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 274
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 272
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 270
Google Android 11959 904
Microsoft Windows 2000 2856 490
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 408
Linux OS 7669 399
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 296
Microsoft Office 3247 198
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 172
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 168
Apple iOS 6422 164
Microsoft Windows 7 1780 159
Microsoft Windows 2104 141
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 119
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 116
Apple macOS 1457 109
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 106
Mozilla Firefox - браузер 1738 98
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 98
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 89
Oracle Java - язык программирования 2554 89
Microsoft SQL Server 1416 83
Microsoft Windows XP 2291 82
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 79
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 76
Nokia Symbian OS 1388 73
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 67
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 63
Apple iPod 1369 61
Microsoft Windows 10 11713 55
Google Gmail 802 53
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 52
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 50
Intel Celeron - Серия процессоров 924 49
Apple Safari - браузер 743 48
Superjob 217 47
Apple iPhone 6 2649 46
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 46
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 44
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 44
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 42
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 253 40
Путин Владимир 2542 291
Мишустин Михаил 376 54
Гришин Дмитрий 185 38
Чернышенко Дмитрий 320 31
Акимов Максим 170 22
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 21
Массух Илья 202 16
Горелкин Антон 38 12
Мантуров Денис 66 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 11
Садовенко Илья 63 11
Абрамов Сергей 69 9
Рейман Леонид 1009 8
Покровский Иван 67 8
Jobs Steve - Джобс Стив 996 8
Ананьев Дмитрий 70 8
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 8
Сергунина Наталья 223 8
Комлев Николай 55 7
Демидов Сергей 57 7
Эмдин Сергей 68 6
Ананьев Алексей 107 6
Волошкина Татьяна 8 5
Мамакин Владимир 8 5
Замков Антон 7 5
Нуйкин Андрей 34 5
Бокова Людмила 80 5
Иодко Алексей 9 5
Солодовников Денис 93 5
Хинштейн Александр 68 5
Исанин Антон 9365 5
Мунтян Алексей 7 5
Шипелов Андрей 21 5
Мельникова Анастасия 197 5
Жупанов Андрей 8 5
Шадаев Максут 460 5
Докучаев Дмитрий 16 4
Стоянов Руслан 32 4
Фомченков Георгий 9 4
Врублевский Павел 88 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3201
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 2386
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 855
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 821
Земля - планета Солнечной системы 7427 673
Япония 10069 603
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 569
Казахстан - Республика 4467 385
Беларусь - Белоруссия 3525 353
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 322
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 322
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 292
Азия - Азиатский регион 3803 287
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 267
Австралия - Австралийский Союз 2791 254
Россия - ПФО - Казань 2085 246
Россия - СФО - Новосибирск 3269 228
Нидерланды 2197 202
Африка - Африканский регион 2928 196
Россия - РФ - Российская федерация 108428 189
Китай - Тайвань 2115 183
Бразилия - Федеративная Республика 1945 179
Швеция - Королевство 2072 166
Солнечная система - Solar system 2236 141
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 136
Германия - Федеративная Республика 8903 129
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 126
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 122
Россия - Сибирь 1579 112
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 105
Австрия - Австрийская Республика 1020 102
Америка 2011 96
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 95
Армения - Республика 1112 93
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 89
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 88
Европа 12319 87
Чехия - Чешская Республика 1053 85
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 83
Украина 6212 81
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 3207
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1630
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 808
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 630
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 465
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 376
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 364
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 325
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 298
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 287
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 283
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 268
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 189
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 183
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 180
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 162
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 142
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 136
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 126
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 120
Ergonomics - Эргономика 840 114
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 114
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 102
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 97
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 84
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 76
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 69
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 66
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 59
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 58
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 51
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 50
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 47
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 45
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 44
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 42
Физика - Physics - область естествознания 889 41
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 40
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 40
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 39
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 434
Thomson Reuters - Рейтер 5731 136
Коммерсантъ - Издательский дом 888 130
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 106
РИА Новости 766 63
Forbes - Форбс 591 60
DigiTimes - Издание 1284 57
TAdviser - Центр выбора технологий 243 42
FT - Financial Times 1118 29
The Register 1286 20
Ведомости 375 13
WSJ - The Wall Street Journal 1225 8
ZDnet 584 7
91Mobiles 590 6
Tom’s Hardware 127 4
Inquirer 462 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 4
РБК ТВ - телеканал 59 3
Ananova 249 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
NYT - The New York Times 956 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Newzoo - Игровая аналитика 16 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
Coindesk.com 3 2
EE Times 156 2
Vc.ru - Виси.ру 21 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
IGN 51 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
TechMedia - Тематические медиа 1 1
Petri.com 3 1
ThreatPost 9 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
CrunchBase 64 1
AppleInsider 384 1
Korea Herald 42 1
S&P - Standard and Poor’s 470 187
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 38
Juniper Research 468 30
BCG - Boston Consulting Group 85 20
Gartner - Dataquest 340 18
IDC - International Data Corporation 4671 18
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 17
Gartner - Гартнер 3301 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 11
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 8
Data Insight - Исследовательское агентство 86 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 6
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 6
CNews Инновация года - награда 41 4
CNews Fast рейтинг 37 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 3
IDC Russia - IDC Россия 161 3
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 3
TrendForce 53 2
IDC EMEA 22 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 2
Omdia 18 2
RepTrak Global 100 4 2
BAIR - Berkeley Artificial Intelligence Research 1 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
Dell'Oro Group 35 1
TIRIAS Research 4 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Frost & Sullivan 199 1
IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
500 Startups 4742 1
Microsoft Research 128 1
Forrester Wave 31 1
IBM Research 107 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Counterpoint Research 38 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 42
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 21
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 19
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 18
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 18
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 16
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 12
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 10
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 9
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 9
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 5
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 4
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 3
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 2
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 2
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 31 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 2
Ростелеком - Азбука интернета 23 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 0 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 64
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 38
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 18
CNews FORUM Кейсы 53 16
CNews AWARDS - награда 347 16
GeekBrains 49 11
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 5
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 3
Oracle OpenWorld 65 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 2
Венчурная ярмарка 21 2
CiscoLive! 10 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
День космонавтики - 12 апреля 36 2
Международный женский день - 8 марта 118 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
Gartner Symposium ITxpo 0 1
MIPS Open Developer Days 1 1
ELMA DAY 1 1
Tagline Awards 5 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 6 1
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
Microsoft Build - конференция 35 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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