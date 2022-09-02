Индексная книга CNews*
Минобороны РФ 25-й ГосНИИ химмотологии Государственный научно-исследовательский институт химмотологии
Публикаций - 7499, упоминаний - 7500
Минобороны РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 291
|Мишустин Михаил 376 54
|Гришин Дмитрий 185 38
|Чернышенко Дмитрий 320 31
|Акимов Максим 170 22
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 21
|Массух Илья 202 16
|Горелкин Антон 38 12
|Мантуров Денис 66 11
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 11
|Садовенко Илья 63 11
|Абрамов Сергей 69 9
|Рейман Леонид 1009 8
|Покровский Иван 67 8
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 8
|Ананьев Дмитрий 70 8
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 8
|Сергунина Наталья 223 8
|Комлев Николай 55 7
|Демидов Сергей 57 7
|Эмдин Сергей 68 6
|Ананьев Алексей 107 6
|Волошкина Татьяна 8 5
|Мамакин Владимир 8 5
|Замков Антон 7 5
|Нуйкин Андрей 34 5
|Бокова Людмила 80 5
|Иодко Алексей 9 5
|Солодовников Денис 93 5
|Хинштейн Александр 68 5
|Исанин Антон 9365 5
|Мунтян Алексей 7 5
|Шипелов Андрей 21 5
|Мельникова Анастасия 197 5
|Жупанов Андрей 8 5
|Шадаев Максут 460 5
|Докучаев Дмитрий 16 4
|Стоянов Руслан 32 4
|Фомченков Георгий 9 4
|Врублевский Павел 88 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197606, в очереди разбора - 937319.
Создано именных указателей - 91036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197606, в очереди разбора - 937319.
Создано именных указателей - 91036.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.