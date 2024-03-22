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Вышли обновления отечественного решения для облачных сред Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC)

Компания «Веб-Сервер» выпустила новую версию российского решения для управления трафиком контейнеризированных приложений в Kubernetes Angie Ingress Controller (ANIC) 0.3.0. Это значительное обновление включает в себя ряд ключевых изменений, которые улучшат опыт пользователей и расширят функциональность продукта. Об этом CNews сообщили представители «Веб-Сервера».

Одним из главных нововведений в ANIC 0.3.0 является добавление поддержки аннотации angie.software/force-ssl-redirect, которая позволяет пользователю принудительно переводить небезопасный http редирект в защищенный https, это позволит исправить возможные ошибки использования ssl.

Кроме того, в новой версии были добавлены CRD (Common Resource Definitions), такие как Virtual Server, Virtual Server Route, TransportServer, Policies, в Helm charts. Теперь пользователи, которые пользуются Helm, могут использовать эти определения в своих проектах, что значительно расширяет возможности настройки веб-сервера, по сравнению со стандартным ресурсом Ingress.

Ранее ANIC был включен в реестр отечественного программного обеспечения (№ 20891 от 29 декабря 2023 г.). Это подтверждает высокое качество и соответствие продукта местным стандартам и требованиям.

Сегодня ANIC может разворачиваться в качестве ресурса Ingress на любой платформе Kubernetes. ANIC базируется на веб-сервере Angie PRO, что позволяет строить безопасные масштабируемые высокопроизводительные окружения, используя российское решение с профессиональными сервисами миграции и поддержки на русском языке.

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Бизнес

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Компания «Веб-Сервер» — российский разработчик веб-сервера с открытым исходным кодом Angie и его коммерческой версии Angie PRO. Компания «Веб-Сервер» была основана в 2022 г. экс-сотрудниками nginx.

Angie Ingress Controller (ANIC) — продукт компании «Веб-Сервер», отечественное решение для управления трафиком контейнеризированных приложений в Kubernetes с использованием Ingress Controller. ANIC основан на российском веб-сервере Angie PRO, что гарантирует высокую производительность и безопасность при работе с контейнеризированными приложениями. Основные функции ANIC: балансировка нагрузки: ANIC поддерживает распределение трафика по протоколам TCP, UDP, TLS, HTTP, gRPC, что обеспечивает гибкость и плавный перенос трафика при обновлениях приложений; терминирование TLS-сессий: ANIC подтверждает подлинность сервисов и обеспечивает защиту онлайн-транзакций через терминирование TLS-сессий; гибкое логирование: ANIC позволяет настраивать гибкое логирование для управления современными динамическими приложениями; модификация ответов на запросы: ANIC предоставляет возможность модифицировать ответы на запросы на уровне балансировщика HTTP; инструментарий для борьбы с DDoS-атаками: ANIC обеспечивает ограничение поступающего трафика по различным критериям для защиты приложений от DDoS-атак; расширенная статистика и real-time мониторинг: возможность полного мониторинга нагрузки Ingress Controller в режиме реального времени, что позволяет управлять конфигурациями по профилю нагрузки и соблюдать полную доступность сервисов.

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