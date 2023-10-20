Рекламные сети пожизненно банят преподавателей языка программирования Python

Алгоритмы крупной рекламной сети заблокировали профиль преподавателя курсов по Python за рекламу своей деятельности. Они посчитали, что он торгует экзотическими животными. Преподаватель не успел решить проблему вовремя – теперь его профиль заблокирован навсегда, но он винит в этом исключительно искусственный интеллект.

Искусственный разум против программиста

Крупные рекламные сети пожизненно блокируют преподавателей курсов по языку Python и библиотеке анализа данных Pandas, считая, что вместо обучения программированию они занимаются торговлей экзотическими животными. Алгоритмы, вероятно, понимают это на основе анализа названия этих языков, потому что первое переводится как «питон», второе – как «панды».

С этой проблемой столкнулся преподаватель Ревен Лернер (Reuven M. Lerner). Ситуацию, в которой он оказался, он во всех деталях описал в своем личном блоге. По его словам, против него ополчилась рекламная сеть запрещенной в России социальной сети Facebook*, принадлежащей признанной в России экстремистской компании Meta*.

Со слов Лернера, встроенные в рекламную сеть алгоритмы заблокировали его профиль навсегда, без возможности снятия бана. Он добавил также, что с подобным столкнулись и другие преподаватели Python и Pandas.

«Система искусственного интеллекта Meta* заметила, что я говорю о Python и Pandas, и предположила, что речь о животных (а не о технологиях), и забанила меня. Апелляция, которую я подал, была рассмотрена не человеком, а другим ботом, который (неудивительно) дал аналогичную оценку», – написал Лернер в своем блоге.

Ничего доказать нельзя

Лернер посетовал, что у него больше нет возможности доказать свою правоту. Он впервые обнаружил, что его профиль в рекламной сети заблокирован, более года назад, но значения этому не придал, так как на тот момент не использовал этот инструмент в качестве основного для рекламы своих курсов по программированию.

Несколько месяцев назад Лернер вновь попытался зайти свой аккаунт, но сообщение блокировке никуда не делось. После тщетных попыток выйти из ситуации он решил поднять свои связи и обратился к трем знакомым – двум бывшим и одному нынешнему работнику Meta*.

Один из знакомых заявил, что политика Meta* подразумевает хранение данных учетной записи рекламной сети в течение полугода. Поскольку профиль Лернера был заблокирован приблизительно год назад, все доказательства его правоты теперь исчезли. «Это означает, что восстановить мой рекламный аккаунт невозможно», – написал Лернер.

После Лернер обратился к двум оставшимся знакомым, но и они не смогли обрадовать его. С профилем в рекламной сети, алгоритмы которой не видят разницы между программным кодом и животным, больше ничего нельзя сделать.

Сложности на пустом месте, и как извлечь из них пользу

В своем блоге Лернер назвал «абсурдным» (absurd) тот факт, что, если он успел отреагировать на блокировку профиля в течение определенного периода времени (в данном случае 180 дней), то возможности отменить бан он лишается.

«Это означает, что когда я снова начну рекламировать свои курсы – а я на самом деле планирую сделать это в ближайшем будущем – Мета* не увидит никаких моих денег, тогда как такие компании, как Google, которые, кажется, нанимают по крайней мере некоторых людей в их рекламном отделе – будет», – написал Лернер.

Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает Импортонезависимость

В этой истории непонятно лишь то, что мешало преподавателю Python и Pandas, который, по его словам, известен во всем мире и ведет очные курсы в Cisco и Apple, просто создать второй аккаунт и в будущем реагировать на уведомления и предупреждения системы более оперативно.

Но Лернер, судя по всему, извлек из всей этой ситуации пользу лично для себя. Он на 100% уверен, что искусственный интеллект, заблокировавший его страницу, по-крупному ошибся, и он собирается запомнить этот пример, чтобы в будущем, когда он начнет вести курсы по машинному обучению, использовать его. Как именно он намерен применять его в преподавательской практике, он не уточнил.

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.