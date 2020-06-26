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NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake

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, Текст: Владимир Бахур

NtechLab, технологический партнёр uоскорпорации Ростех, сообщила, что алгоритм компании занял третье призовое место по итогам международного соревнования Deepfake Detection Challenge по распознаванию дипфейков на видео. В конкурсе, проводившемся Amazon, Facebook и Microsoft, приняло участие более 2200 команд со всего мира. Исходный код алгоритма NtechLab будет опубликован в свободном доступе для продвижения мировой борьбы с неконтролируемым производством дипфейков.

Дипфейк (deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на технологии нейросетей. Дипфейки используются для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. Дипфейки могут быть использованы для замены определённых элементов изображения на желаемые образы, в частности для создания роликов, которые в дальнейшем могут быть использованы для политической манипуляции, личной выгоды или мести. Опасность неконтролируемого производства дипфейков признана на международном уровне. В частности, в США и Китае был принят ряд законов, регулирующих производство подобных видеороликов.

Конкурс Deepfake Detection Challenge проводился в течение 4 месяцев на популярной платформе для технологических соревнований в области машинного обучения Kaggle. Участники соревнования должны были представить алгоритмы, в автоматическом режиме определяющие, использовалась ли при производстве видеоролика технология Deepfake. Алгоритмы тестировались на серии 10-секундых роликов, на части из которых лица людей были заменены с помощью Deepfake. Для тестирования использовались как ролики, специально созданные организаторами для конкурса, так и реальные видео с дипфейками, которые можно встретить на интернет-площадках.

На части видеороликов специально использовались приглушенное освещение и ракурсы, осложняющие выявление Deepfake. Таким образом, определить ролики, при производстве которых использовалась технология Deepfake, без применения алгоритмов на основе нейросетей было невозможно. Общий призовой фонд конкурса составил $1 млн. Команда NtechLab заняла третье место со стоимостью приза в $100 000.

«Благодаря накопленной нашей командой экспертизе NtechLab представила в рамках конкурса одно из наиболее стабильно работающих решений, показавшее отличный результат как роликах, созданных специально для конкурса, так и на «реальных» видео с различных интернет-площадок. Залогом нашего успеха стал талант инженера Азата Давлетшина, применившего оригинальный способ обучения нейросетей, в равной степени основанный на результатах проведённых экспериментов и творческой интуиции. В соответствии с условиями конкурса, исходный код алгоритма NtechLab будет опубликован в свободном доступе для продвижения мировой борьбы с неконтролируемым производством дипфейков» - сказал со-основатель NtechLab и директор R&D компании Артём Кухаренко.

Алгоритм, разработанный инженерами NtechLab в рамках конкурса, будет использован для дальнейшего развития технологий компании. В частности, эти наработки помогут для выявления сложных случаев мошенничества в сценариях распознавания лиц, используемых в банковско-финансовой сфере.

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