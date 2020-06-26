NtechLab вошла в число лидеров международного конкурса по распознаванию deepfake

NtechLab, технологический партнёр uоскорпорации Ростех, сообщила, что алгоритм компании занял третье призовое место по итогам международного соревнования Deepfake Detection Challenge по распознаванию дипфейков на видео. В конкурсе, проводившемся Amazon, Facebook и Microsoft, приняло участие более 2200 команд со всего мира. Исходный код алгоритма NtechLab будет опубликован в свободном доступе для продвижения мировой борьбы с неконтролируемым производством дипфейков.

Дипфейк (deepfake) — методика синтеза изображения, основанная на технологии нейросетей. Дипфейки используются для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. Дипфейки могут быть использованы для замены определённых элементов изображения на желаемые образы, в частности для создания роликов, которые в дальнейшем могут быть использованы для политической манипуляции, личной выгоды или мести. Опасность неконтролируемого производства дипфейков признана на международном уровне. В частности, в США и Китае был принят ряд законов, регулирующих производство подобных видеороликов.

Конкурс Deepfake Detection Challenge проводился в течение 4 месяцев на популярной платформе для технологических соревнований в области машинного обучения Kaggle. Участники соревнования должны были представить алгоритмы, в автоматическом режиме определяющие, использовалась ли при производстве видеоролика технология Deepfake. Алгоритмы тестировались на серии 10-секундых роликов, на части из которых лица людей были заменены с помощью Deepfake. Для тестирования использовались как ролики, специально созданные организаторами для конкурса, так и реальные видео с дипфейками, которые можно встретить на интернет-площадках.

На части видеороликов специально использовались приглушенное освещение и ракурсы, осложняющие выявление Deepfake. Таким образом, определить ролики, при производстве которых использовалась технология Deepfake, без применения алгоритмов на основе нейросетей было невозможно. Общий призовой фонд конкурса составил $1 млн. Команда NtechLab заняла третье место со стоимостью приза в $100 000.

«Благодаря накопленной нашей командой экспертизе NtechLab представила в рамках конкурса одно из наиболее стабильно работающих решений, показавшее отличный результат как роликах, созданных специально для конкурса, так и на «реальных» видео с различных интернет-площадок. Залогом нашего успеха стал талант инженера Азата Давлетшина, применившего оригинальный способ обучения нейросетей, в равной степени основанный на результатах проведённых экспериментов и творческой интуиции. В соответствии с условиями конкурса, исходный код алгоритма NtechLab будет опубликован в свободном доступе для продвижения мировой борьбы с неконтролируемым производством дипфейков» - сказал со-основатель NtechLab и директор R&D компании Артём Кухаренко.

Алгоритм, разработанный инженерами NtechLab в рамках конкурса, будет использован для дальнейшего развития технологий компании. В частности, эти наработки помогут для выявления сложных случаев мошенничества в сценариях распознавания лиц, используемых в банковско-финансовой сфере.