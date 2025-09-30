Itglobal.com и DataSpace заключили стратегическое партнёрство для развития международных облачных сервисов

Itglobal.com, международное облачное направление корпорации ITG, и DataSpace объявили о заключении международного партнёрства. Соглашение направлено на совместное развитие международных облачных проектов. Клиенты DataSpace получат доступ к глобальной инфраструктуре Itglobal.com и смогут использовать её сервисы во всех странах присутствия компании.

DataSpace – это облачный провайдер, предоставляющий полный комплекс ИТ-услуг на базе собственного дата-центра уровня TIER III Gold. Ранее компания работала преимущественно на российском рынке, однако рост международного клиентского портфеля потребовал расширения инфраструктуры за рубежом. Партнёрство с Itglobal.com обеспечивает доступ к сети дата-центров по всему миру.

«Выбор Itglobal.com, в качестве технологического партнёра, обусловлен рядом ключевых факторов. Облако DataSpace Cloud на текущий момент размещается исключительно в ЦОД DataSpace, наличие сети географически распределенных дата-центров нередко необходимо для реализации проектов наших международных клиентов. Отдельно хочу отметить высокую надёжность облачной платформы на базе VMware и vStack и экспертную поддержку со стороны специалистов Itglobal.com — их вовлечённость и готовность оперативно подключаться к решению нестандартных и технически сложных задач», — сказал Константин Симонов, бизнес-директор DataSpace Cloud.

Компании намерены развивать сотрудничество на международных рынках: реализовывать частные кастомные инсталляции, предоставлять решения на базе GPU, а также осваивать новые регионы, в том числе Узбекистан.

«Мы сотрудничаем с DataSpace как с дата-центром с 2012 года, и за это время партнёры не раз подтверждали свою надёжность и высокий уровень компетенции. Текущее взаимодействие открывает новые горизонты: объединяя ресурсы и экспертизу в рамках географического партнёрства, мы предлагаем современные решения для международных рынков, помогая клиентам быстрее внедрять новые технологии и масштабировать бизнес. Сочетание надёжной инфраструктуры Itglobal.com с профессиональным администрированием ИТ-систем и экспертизой в области информационной безопасности от DataSpace обеспечивает заказчикам комплексный сервис и высокий уровень защиты данных», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.