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Голубых Анастасия
Голубых Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Инносети - Innoseti 20 1
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
|InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 37 1
|Softline - Софтлайн 2955 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
|Ефимов Артем 16 1
|Волкогон Владимир 2 1
|Лихачев Кирилл 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 2
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1334 2
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1502 1
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