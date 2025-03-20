Zunami расширяет сотрудничество: теперь на платформе работают 12 страховых компаний

Цифровая платформа сопровождения страхования Zunami объявила о расширении сотрудничества. К сервису присоединилась новая страховая компания — АО «Двадцать первый век». Теперь с платформой сотрудничают 12 из 15 крупнейших страховых и 49 транспортно-логистических компаний России. Об этом CNews сообщили представители Zunami.

«Все больше страховых компаний присоединяются к Zunami. Объединяя самые разные предложения на одной платформе, мы можем позволить нашим клиентам рассмотреть еще больше опций по подбору подходящего тарифа, чтобы сделать процесс сопровождения страхования грузоперевозок удобным, понятным и прозрачным», — сказал генеральный директор ИТ-компании «Инносети» - разработчика платформы Zunami Артем Ефимов.

Компании будут работать со страховыми продуктами по типам страхования «сроки» и «грузы».

«Работа с Zunami открывает для нас новые возможности в сфере страхования грузов и оптимизации взаимодействия с клиентами. В “Двадцать первом веке” видят большой потенциал в использовании цифровых инструментов для модернизации процессов и экономии ресурсов. Мы рассчитываем, что сотрудничество с Zunami позволит предлагать нашим клиентам более гибкие и удобные решения в области страхования грузоперевозок», — сказал заместитель генерального директора АО «Двадцать первый век» Дмитрий Смирнов.

Платформа Zunami предлагает современные цифровые решения: скоринговую ML-модель, потоковое страхование, антифрод-модуль, оперативное урегулирование претензий, доступ к индивидуальным страховым продуктам и т.д. Подобные технологические решения делают бизнес-процессы более прозрачными и эффективными, повышая уровень клиентского сервиса и позволяя клиентам платформы оптимизировать внутренние процессы.