«Инносети» расскажут о цифровой трансформации на «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров»

20 июня в Москве состоится масштабный форум «CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров». Мероприятие соберет 80+ спикеров из крупных финансовых, промышленных и IT-компаний, а также органов государственной власти. Калининградская IT-компания «Инносети» в лице генерального директора Артема Ефимова представит собственный кейс по цифровизации процесса страхования грузов и расскажет о том, как IT-технологии стали определяющим фактором в конкурентной борьбе на страховом рынке.

«Инносети» уже почти пять лет развивает платформу сопровождения потокового страхования грузов «Цунами». IT-решение основано на технологии блокчейн и позволяет страховым компаниям эффективно управлять рисками и автоматизировать работу с клиентами, а перевозчикам — получать выгодные тарифы и качественный сервис. Сегодня с «Цунами» работают 8 из 15 крупнейших страховых компаний России: «Абсолют страхование», «Альфастрахование», «Ингосстрах», «Сбер Страхование», «Совкомбанк Страхование», СОГАЗ, «Ренессанс Страхование» и «РЕСО-гарантия».

«Цунами» — не единственное инновационное решение «Инносетей» — в этом году компания запустила платформу «О2» для автоматизации взаимодействия страховых компаний и клиник по ДМС. Платформа интегрирует страховую компанию с клиниками напрямую, поэтому операторы медицинского пульта страховщика могут видеть доступные клиники с расписанием прямо на карте и быстро находить слоты для приема клиента по ДМС, благодаря чему пациенты могут записаться к врачу буквально за несколько минут.

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Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. «Инносети» — создатель крупнейшей в России блокчейн-платформы сопровождения страхования в сфере логистики «Цунами», в которой обрабатывается более 100 транзакций в секунду.

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«Цунами» позволяет обеспечивать страховые компании качественным сервисом по сопровождению потокового страхования грузов физических и юридических лиц по всей России: ускорять процессы страхования и урегулирования, оптимизировать временные затраты сотрудников и сокращать расходы на ведение дел.

Головной офис компании находится в Калининграде. На май 2023 года штат компании насчитывает более 100 человек.