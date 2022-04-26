У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте

В Пскове запущено новое мобильное приложение для пассажиров «Псков транспорт», разработанное компанией «Датапакс». С его помощью жители могут планировать и совершать поездки на общественном транспорте, экономя время в пути. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

В мобильном приложении можно узнать актуальное расписание, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку, проложить оптимальный маршрут и отследить движение транспортных средств на карте города. Опыт других регионов показал, что планирование поездки с помощью приложения позволяет пассажирам экономить не менее 10% времени в пути.

Разработчики будут повышать качество работы приложения и дополнять его новыми полезными сервисами. Пользователи могут оставлять отзывы и предложения по каналу обратной связи.

Мобильное приложение для планирования поездок

Мобильное приложение «Псков транспорт» доступно для скачивания в Google Play и App Store.

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ООО «Датапакс» занимается разработкой и внедрением информационно-технологических решений в области пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок «Датапакс» – комплексный инновационный инструмент по управлению общественным транспортом городов и регионов.