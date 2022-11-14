Компания-разработчик ОС «Аврора» открыла офис в Нижнем Новгороде

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП), разработчик первой российской мобильной операционной системы «Аврора», открыла представительство в Нижнем Новгороде. Это уже четвертый центр разработки ОМП. Три офиса работают в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

Новый офис расположился на Площади Свободы, 2б. Нижегородские ИТ-специалисты уже приступили к работе. Они занимаются разработкой операционной системы и аппаратных платформ, а также тестированием, автоматизацией и интеграцией аппаратно-программных решений. Создание нового офиса укрепит присутствие компании в регионе и расширит географию программы тестирования ОС «Аврора», в которую в ближайшее время будут приглашены жители Нижнего Новгорода.

«Открытие офиса нашей компании в Нижнем Новгороде — это не только присоединение к командам Иннополиса, Москвы и Санкт-Петербурга лучших специалистов передового ИТ-центра России, но и возможность стать ближе к нашим заказчикам в Нижегородской области и Поволжье. Им сегодня как никогда требуется экспертиза и опыт внедрения отечественных мобильных технологий», — сказал генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

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Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением первой российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная платформа позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.