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«Телфин» открыл продажу виртуальных городских номеров Великого Новгорода

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» объявил об начале продаж виртуальных городских номеров Великого Новгорода в коде +7816.

Великий Новгород стал 9 городом в Северо-Западном федеральном округе, виртуальные номера которого можно подключить в «Телфин». В данном регионе уже представлены в базе провайдера номера Архангельска, Вологды, Калининграда, Петрозаводска, Сыктывкара, Мурманска, Пскова и Санкт-Петербурга. Кроме этого «Телфин» работает со всеми другими федеральными округами РФ и предлагает к подключению виртуальные городские номера 74 городов России.

Подключить телефонный номер Великого Новгорода могут не только жители данного города или Северо-Западного федерального округа, но и другие физические и юридические лица. Виртуальный номер телефона не привязан к адресу компании и местоположению абонента, поэтому звонить и принимать вызовы можно из любой точки мира. При этом компании могут одновременно подключить неограниченное число виртуальных номеров Великого Новгорода и других городов России.

«Приобретая номер определенного города России, компания становится “своей” на местном рынке. Причем даже если здесь нет представителя компании, в регионе можно открыть виртуальный офис, вести бизнес и все коммуникации с клиентами и партнерами удаленно. Таким образом, благодаря виртуальным городским номерам организации с минимальными финансовыми вложениями выходят на новые рынки сбыта, оценивая потенциал и определяя свою аудитории», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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Безопасность

Кроме российских номеров, в базе «Телфин» представлены также иностранные номера 38 стран мира. Их функциональные возможности ничем не отличаются от виртуальных городских номеров по России: нет географической привязки, неограниченное число внутренних линий. Любой виртуальный номер можно подключить и использовать вместе с АТС «Телфин.офис». В результате существенно увеличивается число возможностей телефонных номеров: голосовое приветствие и IVR, сценарии и очереди, статистика и запись звонков, переадресация и др.

Дополнительно с городскими номерами в «Телфин» можно подключать и виртуальные номера в федеральном коде 8800. Такое решение позволяет организациям максимально охватить российскую аудиторию, расширить географию продаж и повысить качество телефонного обслуживания на всей территории РФ.

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