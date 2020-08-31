«Пятерочка» запустила экспресс-доставку в Нижнем Новгороде

Торговая сеть «Пятерочка» объявила о запуске сервиса доставки продуктов из магазинов сети в Нижнем Новгороде. Услугой экспресс-доставки могут воспользоваться около 70% жителей всех районов города.

На текущий момент «Пятерочка Доставка» работает на базе 13 магазинов Нижнего Новгорода. Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо установить мобильное приложение «Пятерочка Доставка». Заказы в нем принимаются с 9 утра до 9 вечера, их собирают непосредственно в магазине «Пятерочка». При этом сборщики выбирают продукты с максимальным сроком годности и самые свежие фрукты и овощи. Продукты доставляются абсолютно по тем же ценам, что и в магазинах сети, на них распространяются все действующие акции и дополнительно начисляются двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта». Заказы доставляют с курьерами прямо до двери в течение часа, а стоимость доставки составляет 99 руб. Оплата производится сразу в мобильном приложении, никаких взаиморасчетов с курьерами осуществлять не нужно.

«Онлайн-шопинг становится все более популярным и востребованным, и рынок продуктов питания не исключение. Возможностей сэкономить время на поход в магазин за продуктами у нижегородцев теперь стало еще больше благодаря сервису экспресс-доставки из «Пятерочки». Это удобно и безопасно, что немаловажно в нынешней ситуации, в нашей работе мы придерживаемся самых высоких стандартов. Поэтому каждый наш заказчик может быть уверен, что мы максимально оперативно доставим прямо домой самые свежие продукты, которые наши сборщики тщательно подберут, уделяя должное внимание качеству – как если бы они выбирали эти продукты для себя», – сказал директор по внедрению розничных технологий макрорегиона Волга-Север торговой сети «Пятерочка» Андрей Тощев.

Кроме того, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа торговая сеть строго соблюдает все санитарно-гигиенические требования: производит дезинфекции помещений своих магазинов и реализует комплекс профилактических мер для защиты сотрудников и покупателей. Среди курьеров доставки уже налажено регулярное измерение температуры тела, также они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Экспресс-доставка «Пятерочки» на данный момент работает также в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону. Всего к сервису подключено 286 магазинов, включая семь дарксторов.

Операционная модель экспресс-доставки строится на разделении функциональности между торговой сетью и единым управленческим центром и ИТ-платформой по цифровым дистанционным сервисам X5 FoodTech.