«Мегафон» ускорил интернет в Великом Новгороде

«Мегафон» продолжает модернизировать и строить объекты связи в жилых микрорайонах Великого Новгорода с активной концентрацией абонентов. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 20%.

Акцент в процессе апгрейда технической инфраструктуры был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошли Западный и Псковский районы областного центра, а также микрорайоны Софийской и Торговой стороны, где суммарно проживает свыше 100 тыс. человек. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с множеством объектов социального назначения, в том числе в зоне улучшения оказались школы, детские сады, магазины, почтовые отделения и аптеки.

Технические специалисты компании увеличили емкость сети в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц стандарта LTE. Благодаря совместному использованию LTE 1800 и LTE 2600 увеличилась скорость интернета, улучшилось распространение и проникновение сигнала в закрытых помещениях. Теперь абонентам «Мегафона» доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE — технология позволяет совершать звонки с высоким качеством передачи голоса, используя интернет-соединение.

Спрос на высокие скорости интернета в Великом Новгороде подтверждает и увеличившийся объем LTE-трафика. С начала 2023 г. пользователи компании скачали около 5 ПБ данных — это на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее. На сегодняшний день более половины всего голосового трафика также приходится на сети LTE.

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Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. Лидерство Мегафона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Великом Новгороде. В IV квартале 2022 г. оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе – до 34,04 Мбит/с. «Мегафон» продемонстрировал лучший показатель по результатам более 1 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.