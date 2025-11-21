ИИ стал партнером в профессиональном развитии: 14% россиян планируют внедрить его в свои трудовые процессы

34% жителей страны регулярно применяют искусственный интеллект в рабочих задачах. Еще 14% планируют внедрить его в свои трудовые процессы в ближайший год, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и «Школы 21». Об этом CNews сообщили представители «Школы 21».

Нейросети активно используют представители цифровых профессий: маркетологи, веб-разработчики, аналитики данных, UX/UI-дизайнеры и другие. В этих сферах инструменты ИИ ускоряют работу с текстами, анализ данных, генерацию визуального контента и упрощают решение типовых задач. При этом в ближайшие годы ожидается, что искусственный интеллект станет частью рабочей повседневности и в других направлениях: от сельского хозяйства и медицины до промышленности и административной службы. Это стало известно в ходе проведённого опроса.

То же подтверждают и данные других исследований. Например, в 2024 г. у уровень применения ИИ вырос в 50% компаний крупного и среднего бизнеса на 20-50%. В 10% таких организаций рост составил 50-100%, а в 40% – более чем в два раза. Отмечается, что 67% российских бизнесов используют ИИ для автоматизации рутинных операций, 60% – в маркетинге, а также 40% – для анализа и прогнозирования самых разных показателей.

Александр Федяков, директор «Школы 21»: «Чтобы оставаться конкурентоспособными, бизнесу важно понимать, как новые технологии влияют на корпоративные процессы. Компании активно осмысляют, где глобально помогают инновации, а где все еще необходимо пристальное внимание человека. Сейчас рыночная конъюнктура почти в любой сфере деятельности формирует потребность в изучении ИИ. Наши данные показывают, что нейросети сейчас доступны практически каждому благодаря низкому порогу входа – то есть возможности начать пользоваться инструментами без глубоких технических знаний и длительного обучения. Многие россияне пробуют разные ИИ-сервисы, чтобы лучше разбираться в потоке данных и упрощать рутинные задачи. По мере того как специалисты изучают такие практические сценарии, у них появляется более осознанное понимание роли технологий в их работе, и в этот момент искусственный интеллект превращается в реальный ресурс для роста эффективности – как личной, так и всей компании».

Что касается применения ИИ в обучении для профессионального роста, то наибольший интерес, согласно проведенному опросу, вызывают виртуальные симуляции и тренажеры – их выбрали 33%. Онлайн курсы с использованием ИИ отметили 18%, а по 13% назвали персонализированный менторинг на основе ИИ, а также вебинары и семинары с демонстрацией технологий. Еще 23% отметили, что для них особенно ценной будет возможность получить от ИИ детальный анализ собственного прогресса на любом курсе – с персональными рекомендациями на каждом этапе обучения, что, по их мнению, способствует достижению значительных результатов.

Среди навыков, связанных с ИИ, которые почти половина (44%) опрошенных планируют развить в ближайшие один-два года, были названы: основы машинного обучения и анализа данных, применение ИИ для автоматизации бизнес-процессов, работа с чат-ботами и голосовыми ассистентами. Отдельные участники опроса также выделили важность этических и правовых аспектов искусственного интеллекта, в которые они хотели бы погрузиться в ходе обучения.