Почти 70% россиян признались, что им необходимы цифровые навыки в повседневной работе

68% россиян считают, что цифровые навыки необходимы им в работе, свидетельствуют данные совместного исследования «Школы 21» и Rambler&Co. Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга с 17 по 23 мая 2024 г., охват составил 54,9 тыс. интернет-пользователей, среди которых 54% мужчин и 46% женщин. Об этом CNews сообщили представители «Школы 21».

Среди тех, кто работает в сфере ИT, наибольший интерес в изучении языков программирования вызвал Python (32%). Далее следуют C++ (23%), Java (13%), JavaScript (9%) и другие языки (23%). Среди технологий, которые россияне хотели бы изучить, участники опроса выделили искусственный интеллект (25%), анализ данных (21%), кибербезопасность (21%), разработка веб-приложений (16%) и другие (17%).

На вопрос о необходимых цифровых навыках для ИТ-специалистов большинство ответило, что важно уметь программировать на нескольких языках и обладать общей цифровой грамотностью. Оценка состояния российской ИТ-сферы показала, что значительная часть респондентов видит потенциал для карьерного роста и развития в условиях постоянно обновляющихся технологий.

Опрошенные также оценили состояние индустрии информационных технологий в России. 22% считают, что в сфере много хороших специалистов, но трудоустроиться и получить карьерный рост довольно сложно. 14% респондентов отметили, что специалистов мало, поэтому легко найти работу. 30% полагают, что специалистов много, но рабочие места в ИТ-сфере всегда доступны. 34% уверены, что постоянно появляются новые технологии, которые создают новые рабочие места.

Александр Федяков, директор «Школы 21»: «Сейчас трудно себе представить успешную карьеру без всестороннего развития цифровых навыков. Технологии развиваются с умопомрачительной скоростью, и важно не бояться идти им навстречу, осваивать новое, находить осмысленное и эффективное применение достижениям в сфере цифры. Отрадно, что развитие цифровых навыков стало настоящей массовой модой, что отчетливо подтверждает наше исследование. “Школа 21” не только помогает в подготовке мотивированных и компетентных цифровых инженеров, но и дает возможность оценить уровень развития ИТ-навыков каждому. Прямо сейчас проходит третий этап всероссийского конкурса «Цифровой марафон», который позволяет всем желающим оценить свой уровень цифровых навыков и получить рекомендации, каким образом их можно подтянуть. Онлайн-игру на логику, память, мягкие навыки, понимание базовых алгоритмов программирования прошли уже более 90 тыс. человек».

Под цифровыми навыками для работы эксперты, рекрутеры и сотрудники ИТ-индустрии понимают умения, которые позволяют эффективно использовать современные технологии и инструменты в профессиональной деятельности. Например, знание цифрового этикета позволяет оценить важность правил общения в онлайн-среде, использования голосовых сообщений и звонков с включенной камерой. Эффективное использование навыка промптинга (создания запросов для нейросетей) помогает оперативно получать качественные и актуальные ответы, эффективно извлекать информацию из больших баз данных и экономить время.

Также сегодня профессионалы в ИТ используют навыки визуализации данных для превращения массивов цифр в наглядные графики и диаграммы.

Получить цифровые навыки можно в любом возрасте, как и научиться программировать. Например, в «Школе 21» половина участников не имеют опыта программирования до начала «бассейна» — отборочного этапа, во время которого они пишут игру, сдают проекты, учатся работать в команде и развивают самые разные цифровые навыки. 100% выпускников трудоустроились в ИТ-компании.