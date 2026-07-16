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Зубов Игорь

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Мигранты будут покупать мобильный телефон при въезде в Россию, чтобы власти могли их отслеживать 1
10.11.2023 Россию заполонили «второсортные» ИТ-шники. Качественных специалистов разобрали, в остальных из-за дефицита кадров работодатели бросаются деньгами 1
13.05.2015 Москва будет сама собирать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные камерами 1
19.02.2015 В Министерстве внутренних дел Российской Федерации погасили почтовые марки с изображениями орденов Мужества и Дружбы 3
10.12.2013 Михаил Евраев: Почтовые коллапсы остались в прошлом 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Зубов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 1
Почта России ПАО 2359 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1505 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3671 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13712 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2841 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13559 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35954 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2396 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25993 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 1
Евраев Михаил 265 1
Греф Герман 484 1
Шадаев Максут 1209 1
Духовницкий Олег 91 1
Скатин Алексей 33 1
Юрьев Вадим 3 1
Митрофанов Алексей 16 1
Близнюк Станислав 21 1
Радаев Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1769 1
Россия - СФО - Новосибирск 4851 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3130 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8520 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4586 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3958 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21505 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 562 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9093 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3047 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 1
Ордена Российской империи 7 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3979 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8879 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8792 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1236 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1374 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1001 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 166 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11547 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1460 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
День Защитника отечества - 23 февраля 65 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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