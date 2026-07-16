Индексная книга (каталог) CNews*
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Зубов Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 7
Зубов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 265 1
|Греф Герман 484 1
|Шадаев Максут 1209 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Скатин Алексей 33 1
|Юрьев Вадим 3 1
|Митрофанов Алексей 16 1
|Близнюк Станислав 21 1
|Радаев Вадим 1 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11547 1
|Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1460 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.