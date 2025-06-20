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Миляев Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Инвестиции, технологии, цифровые инженеры: Сбербанк запускает масштабное партнерство с Тульской областью . 1
02.03.2021 В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Миляев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9984 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2243 1
Видеокамера - Camcorder 2294 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32135 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4179 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16304 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1685 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3427 1
Анашкин Иван 10 1
Яресько Александр 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1261 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 335 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2702 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2550 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3649 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19361 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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