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Миляев Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Инвестиции, технологии, цифровые инженеры: Сбербанк запускает масштабное партнерство с Тульской областью . 1
|02.03.2021
|В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 1
Миляев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9984 1
|Анашкин Иван 10 1
|Яресько Александр 15 1
|Россия - ЦФО - Тульская область 1261 2
|Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
|Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 335 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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