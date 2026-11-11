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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шишкина Анна

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Profitbase и «СКБ Техно» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
18.12.2020 Финалисты конкурса «Цифровой прорыв» разработали почтовый ассистент для «Сбера» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шишкина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Техно 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9182 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 422 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55397 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27354 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3703 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 98 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13938 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2089 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2802 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2410 1
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Клементьев Илья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169780 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1057 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3543 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8737 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34581 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6905 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5759 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 103 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 34 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 408 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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