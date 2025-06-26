Опрос «К2Тех»: Более 60% компаний увеличат инвестиции в большие данные к 2026 году

Компания «К2Тех» провела анонимный опрос, в котором опросила более 100 средних и крупных компаний из различных отраслей российской экономики. Среди респондентов — ИТ-директора, CDO, архитекторы, аналитики и дата-инженеры. Результаты говорят о значительном росте инвестиций в data-направление. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Опрос показал, что ни одна из организаций не рассматривает возможность сокращения расходов несмотря на то, что 6 из 10 компаний уже сегодня направляют на данные 5–10% от общего бюджета. При этом в 2025-2026 гг. 64% компаний планируют увеличить инвестиции в data-направление в среднем на 10-30%, и 27% — существенно нарастить бюджеты — на 30–50%.

Для повышения эффективности работы с данными компании применяют различные стратегии: 31% оптимизируют процессы сбора и хранения данных, в том числе за счет внедрения сквозных экосистем, 25% инвестируют в автоматизированные инструменты очистки, а 20% делают акцент на обучении сотрудников правильному обращению с данными.

Большинство компаний (67%) оценивают свои data-процессы как сбалансированные или умеренно эффективные, в то время как лишь 12,5% заявляют о высокой зрелости в управлении данными.

«Согласно нашему опросу, 25% компаний испытывают сложности с интеграцией данных из разных источников, а 21% несут финансовые потери из-за низкого качества данных. Именно поэтому бизнес все активнее отказывается от разрозненных решений в пользу комплексных платформ. Как интегратор, мы видим, что лидеры рынка уже не ограничиваются точечными инструментами, а предпочитают выстраивать экосистемы управления данными, которые охватывают весь технологический цикл: от сбора и обработки до аналитики и машинного обучения. Данные превратились из вспомогательного ресурса в ключевой актив, и тренд только усиливается с запуском нацпроекта "Экономика данных"», — сказал Дмитрий Красников, руководитель направления Big Data & BI «К2Тех».