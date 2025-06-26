Разделы

Цифровизация
|

Опрос «К2Тех»: Более 60% компаний увеличат инвестиции в большие данные к 2026 году 

Компания «К2Тех» провела анонимный опрос, в котором опросила более 100 средних и крупных компаний из различных отраслей российской экономики. Среди респондентов — ИТ-директора, CDO, архитекторы, аналитики и дата-инженеры. Результаты говорят о значительном росте инвестиций в data-направление. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Опрос показал, что ни одна из организаций не рассматривает возможность сокращения расходов несмотря на то, что 6 из 10 компаний уже сегодня направляют на данные 5–10% от общего бюджета. При этом в 2025-2026 гг. 64% компаний планируют увеличить инвестиции в data-направление в среднем на 10-30%, и 27% — существенно нарастить бюджеты — на 30–50%.

Для повышения эффективности работы с данными компании применяют различные стратегии: 31% оптимизируют процессы сбора и хранения данных, в том числе за счет внедрения сквозных экосистем, 25% инвестируют в автоматизированные инструменты очистки, а 20% делают акцент на обучении сотрудников правильному обращению с данными.

Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту
Технологии идей

Большинство компаний (67%) оценивают свои data-процессы как сбалансированные или умеренно эффективные, в то время как лишь 12,5% заявляют о высокой зрелости в управлении данными.

«Согласно нашему опросу, 25% компаний испытывают сложности с интеграцией данных из разных источников, а 21% несут финансовые потери из-за низкого качества данных. Именно поэтому бизнес все активнее отказывается от разрозненных решений в пользу комплексных платформ. Как интегратор, мы видим, что лидеры рынка уже не ограничиваются точечными инструментами, а предпочитают выстраивать экосистемы управления данными, которые охватывают весь технологический цикл: от сбора и обработки до аналитики и машинного обучения. Данные превратились из вспомогательного ресурса в ключевой актив, и тренд только усиливается с запуском нацпроекта "Экономика данных"», — сказал Дмитрий Красников, руководитель направления Big Data & BI «К2Тех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

Yadro открывает набор на инженерные программы в ведущих вузах

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще