Половина российских ИТ-специалистов работает в одной компании не более двух лет

Согласно данным Kokoc Group, 50% ИТ-специалистов меняют работодателя каждые один-два года. Эта текучесть кадров характерна не только для отрасли в целом, но и в частности для рекламного рынка, где также активно трудятся разработчики. Об этом CNews сообщили представители Kokoc Group.

По наблюдениям экспертов Kokoc Group, половина ИТ-специалистов задерживается в одной компании на срок не более одного-двух лет, еще 30% меняют место работы в течение первого года, и лишь 20% остаются на два-три года. Динамика зависит от отрасли и стека технологий: чаще всего переходят разработчики. Крупные корпорации с хорошей компенсацией и социальными льготами удерживают сотрудников дольше. Дополнительным фактором остается ИТ-ипотека, которая может как мотивировать оставаться в компании, так и стимулировать смену места работы при более выгодных условиях.

На общем ИТ-рынке спрос перераспределяется. Устойчиво востребованы специалисты по данным, ML-инженеры, инженеры интеграции и разработчики с кросс-функциональными навыками. В 2025 г. число вакансий для BI-аналитиков выросло на 50%, для дата-саентистов — на 49%, а для гейм-дизайнеров — на 38% по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата ИТ-специалистов в 2025 г. составила около 182,7 тыс. руб., рост зарплат оценивается на уровне 13–17% по сравнению с концом 2024 г., когда рынок переживал кризис. При этом эксперты считают, что дальнейший рост зарплат до конца 2025 г. вряд ли возможен из-за ограниченности бюджетов: скорее всего, работодатели будут предлагать нематериальные компенсации.

Рекламный рынок, где также востребованы разработчики, с начала 2025 г. столкнулся с замедлением темпов роста на 3–5% и ужесточением законодательства, но смог перестроиться. Сохраняется высокий спрос на специалистов, работающих над данными, антифрод-системами, ритейл-медиа-платформами, CMS, интеграциями и автоматизацией закупок рекламы. Ключевые факторы поддержания вакансий: рост рынка ритейл-медиа до 437 млрд руб. в 2024 г. (+58% год к году), переход на отечественные экосистемы и регуляторные требования (маркировка рекламы, работа с ЕРИР и ОРД, запрет размещения на ресурсах из реестра блокировок), а также активное внедрение ИИ и инновационных форматов. В 2024 г. объем интерактивной рекламы впервые превысил 1,236 трлн руб. (+53% год к году), а инвестиции в новые форматы выросли на 83%.

На этом фоне сохраняется спрос на разработчиков, но процесс найма стал избирательным: на одну вакансию от крупных компаний в III квартале 2025 г. может приходить до 200 откликов в сутки, однако найти подходящего кандидата с нужным стеком крайне сложно. Востребованы backend-разработчики (до 300 тыс. руб.), frontend (до 230 тыс. руб.), fullstack (от 300 тыс. руб.), DevOps (до 350 тыс. руб.).

Рынок труда постепенно смещается в сторону гибридных профилей. Появляется новый тип специалистов — Comb-shaped: разработчики, которые совмещают несколько глубоких компетенций и могут работать в небольших командах над широким спектром задач. Их ценность заключается в расширенном подходе к решению проблем, адаптивности и эффективности — один такой специалист способен выполнять задачи сразу нескольких членов команды.

ИИ продолжает трансформировать рынок: уходят рутинные роли (ручная отчетность, массовые операции по настройке кампаний), появляются новые — инженеры по данным, ML-инженеры, ML-Ops, SRE для работы с event-streaming, privacy-engineers и специалисты по data quality. Для специалистов по ML растут требования по скорости внедрения моделей в продакшн. Все чаще в вакансиях появляются комбинированные требования: например, frontend-разработчик с функциями backend-инженера и тестировщика.

Изменяется и роль маркетологов. Рутинные задачи также уходят, а на первый план выходит стратегическое управление и аналитика. Маркетологи становятся архитекторами ИИ-процессов: управляют MarTech-стеком, анализируют большие массивы данных и принимают решения на их основе. Вырос спрос на маркетологов-аналитиков и маркетологов-технологов. Компании ищут специалистов с углубленными аналитическими компетенциями, пониманием принципов работы ИИ и способностью выстраивать процессы.

В целом на рынке труда сохраняется парадоксальная ситуация: работодатели получают сотни откликов, но испытывают сложности с поиском специалистов нужного уровня. Это рынок работодателя, но при этом конкуренция за редкие компетенции (ML, data engineering, privacy) остается высокой. Для компаний это означает необходимость инвестировать в обучение сотрудников, а для специалистов — в развитие full-stack-навыков, работу с ИИ и данными, адаптивность к новым требованиям, бизнес-мышление и аналитические способности.

«Эпоха узких специалистов уходит. Сегодня ценятся разработчики, которые умеют совмещать несколько ролей и гибко работать в условиях быстрых технологических изменений. Текучесть кадров в ИТ сегодня воспринимается как проблема, но это и шанс: компании получают новых специалистов с разным опытом, а сотрудники — возможность быстрее расти и осваивать новые технологии. Поэтому настоящий вызов для бизнеса — не просто нанять разработчика, а создать условия, при которых он захочет остаться и развиваться внутри команды», — отметила Лиана Расулова, руководитель Kokoc.Recruitment (Kokoc Group).