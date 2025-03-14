«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов

«Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований, развития новых технологий и создания инновационных решений для сервисов и продуктов компании. Его работа будет включать в себя исследования в области искусственного интеллекта и инженерии — от ИИ-инструментов для разработчиков, баз данных и аналитических систем до информационной безопасности и фундаментальных алгоритмов. Также R&D-центр (центр исследований и разработок) будет заниматься совместными исследовательскими проектами с ведущими университетами России. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Основные направления работы R&D-центра «Т-Технологий»

– Системы хранения и обработки данных. Центр будет вести долгосрочные проекты по созданию и развитию сложных баз данных, аналитических движков, технологий кэширования и хранилищ данных, что позволит обрабатывать и анализировать большие объемы информации более эффективно

– Инженерная продуктивность. Один из ключевых проектов — разработка кодового ИИ-ассистента, который нацелен на повышение продуктивности инженерных команд и оптимизацию процессов разработки. К 2026 г. доля созданного ИИ-кода в «Т-Технологиях» вырастет в шесть раз – до 25%

– Информационная безопасность. Центр будет заниматься автоматизацией моделирования угроз, разработкой инструментов статического анализа кода, обеспечением безопасности open-source-кодов. Это позволит еще больше совершенствовать уровень безопасности информационных систем «Т-Технологий».

– Фундаментальные исследования по алгоритмам. Работа в этом направлении охватывает распределенные вычисления, большие данные и алгоритмы, позволяющие решать вычислительно сложные задачи. Это включает как теоретические аспекты, так и практические решения, необходимые для современных вычислительных моделей.

Сегодня R&D-центр объединяет десятки сотрудников «Т-Технологий» и внешних исследователей. Команда R&D-центра – это: молодые специалисты – студенты с опытом в олимпиадах по математике и программированию; лидеры направлений – эксперты с большим индустриальным опытом по базам данных, ИИ и информационной безопасности; опытные специалисты – инженеры-разработчики с индустриальным и исследовательским опытом, математики-алгоритмисты, научные консультанты, инженеры-исследователи, аспиранты и молодые ученые.

Особое внимание в R&D-центре будет уделяться вопросам инженерной продуктивности, включая автоматизацию рутинных задач разработчиков, улучшение среды разработки, оптимизацию кода и ускорение тестирования.

R&D-центр «Т-Технологий» будет работать над созданием и внедрением ИИ-ассистентов для повышения продуктивности ИТ-специалистов, включая инженеров-программистов, аналитиков данных, data-инженеров, QA-инженеров, специалистов SRE, системных аналитиков. Это позволит инженерам работать эффективнее, делегируя рутинные задачи ИИ, а компании — быстрее наращивать технологические ресурсы и внедрять инновационные решения в сервисы и продукты. Например, разработчики «Т-Технологий» уже используют в своей работе ИИ-ассистента Nestor, который в разы упрощает процесс программирования.

Сейчас в компании работает несколько десятков тысяч ИТ-специалистов — это более 75% команды штаб-квартиры и сотрудники 23 ИТ-хабов по всей России.

Сотрудничество с ведущими российскими вузами

R&D-центр сотрудничает с такими вузами и исследовательскими центрами, как МФТИ и «Сколтех». Совместно с МФТИ команда R&D-центра курирует студенческую лабораторию: она занимается исследованиями в области рекомендательных систем, обучения с подкреплением, компьютерного зрения и больших языковых моделей (LLM). В 2025 г. там открылся второй учебный трек по теоретической информатике в дополнение к существующим программам.

Важную роль в развитии R&D-центра будет играть привлечение молодых специалистов с фундаментальным образованием. В дальнейших планах — сотрудничество с российскими вузами в разных регионах страны, создание студенческих исследовательских лабораторий и поддержка научных коллективов.

Такой подход позволяет сочетать фундаментальные научные знания российских университетов с технологическими разработками и бизнес-подходом «Т-Технологий» как быстроразвивающейся продуктовой компании.

Вячеслав Цыганов, заместитель председателя правления «Т-Банка»: «Т-Технологии — один из лидеров ИТ-отрасли России с собственными техническими мощностями и сильной командой талантливых ученых и инженеров. Мы планомерно инвестируем в совершенствование технологий, новые формы образования, а теперь и науку, потому что невозможно заглянуть в будущее, не обладая мощной интеллектуальной платформой для исследований и экспериментов. Созданный R&D-центр будет заниматься как фундаментальными, так и прикладными исследованиями, результаты которых лягут в основу будущих инноваций».

Станислав Моисеев, директор R&D-центра в «Т-Банке»: «Наши исследования актуальны для индустрии и способны принести значимую ценность компании. Поэтому мы в том числе будем активно работать с академическим сообществом через партнерские программы. Благодаря такому содействию мы создаем точки притяжения для талантливых умов, формируем коммьюнити открытых идей и предлагаем спектр сложных, наукоемких задач для привлечения лучших специалистов».

В планах — расширение направления работы центра и внедрение результатов исследований в продукты компании.