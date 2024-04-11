CloudMTS запустил облако в подмосковном ЦОДе МТС – GreenBushDC

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске первого кластера виртуальной инфраструктуры в дата-центре МТС уровня Tier III – GreenBushDC, расположенном в Зеленограде. Облачные мощности провайдера, развернутые в еще одном подмосковном ЦОДе компании – «Авантаже», также были увеличены в два раза. На основе обеих зон доступности будут предоставляться все самые востребованные сервисы CloudMTS.

GreenBushDC и «Авантаж» – крупнейшие центры обработки данных МТС. Уровень их отказоустойчивости соответствует стандарту Tier III. Оба дата-центра расположены в Подмосковье: GreenBushDC – в Зеленограде, «Авантаж» – в Лыткарино.

Виртуальная инфраструктура в GreenBushDC стала 14 зоной доступности сервисов CloudMTS. На ее основе развернуто публичное облако, в которое компании могут перенести свои ИТ-системы. В ближайшие месяцы сегмент виртуальной инфраструктуры в дата-центре также пройдет дополнительную аттестацию по требованиям ФЗ-152, что позволит размещать в нем любые персональные данные. Также на основе облака в GreenBushDC можно будет развернуть все самые востребованные PaaS- и SaaS-сервисы провайдера, такие как VDI, объектное хранилище, резервное копирование данных или офисное ПО.

Для запуска виртуальной инфраструктуры в GreenBushDC в ЦОДе были установлены дополнительные средства информационной безопасности, в частности, новейшие firewall. Также в дата-центре было обеспечено дублирование систем, необходимых для поддержания работы сервисов и подведены дополнительные мощности к серверным стойкам.

Сегмент облака CloudMTS в «Авантаже» является одной из самых востребованных зон доступности провайдера, спрос на которую растет каждый год. В связи с чем виртуальная инфраструктура в нем была расширена в два раза. На ее основе также предоставляются все самые востребованные сервисы CloudMTS. А сам сегмент облака аттестован по требованиям ФЗ-152.

«Запуск кластера CloudMTS в GreenBushDC и его расширение в «Авантаже» открывают перед компаниями большие возможности не только по публичным инсталляциям, но и по построению геораспределенных и катастрофоустойчивых облаков в пределах инфраструктуры, соответствующей уровню отказоустойчивости Tier III, что повысит их защищенность и надежность», – отметил директор по продуктам CloudMTS Михаил Тутаев.