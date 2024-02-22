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CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения архивных данных в облаке

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о запуске «холодного» тарифа в объектном хранилище данных. Новая услуга позволит компаниям с большей выгодой размещать в облаке МТС информацию, к которой не требуется регулярный доступ. Провайдер также в два раза расширил емкость геораспределенного хранилища.

Объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать, скачивать и просматривать в облаке данные любого объема и формата. Услуга может предоставляться в виде стандартного («горячего») и «холодного» хранилищ. В первом случае тарифицируется объем размещаемой и передаваемой в облачный репозиторий информации, во втором – данные хранятся в виртуальной инфраструктуре по более низкой цене, но есть доплата за их просмотр и взаимодействие с ними.

«Холодное хранилище» позволяет клиентам с большей выгодой размещать в виртуальной инфраструктуре провайдера информацию, с которой не требуется работать ежедневно. Это могут быть бэкапы, архивы, базы данных или записи с камер видеонаблюдения.

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Также для улучшения доступности сервиса данные можно перенести в геораспределенное хранилище. Оно обладает всеми свойствами стандартного репозитория, но расположено в нескольких дата-центрах. В случае, если прервется доступ к одной из площадок хранилища, клиентский трафик переключится на другой ЦОД. Для удовлетворения растущего спроса на услугу CloudMTS запустил новую зону доступности сервиса, увеличив его емкость в два раза.

«Объектное хранилище наравне с виртуальной инфраструктурой и бэкапами – одна из самых востребованных облачных услуг CloudMTS. В 2023 г. затраты компаний на нее выросли почти на треть. Расширение тарифной сетки позволит нам предлагать клиентам еще более гибкие условия хранения данных и удовлетворять разноплановый спрос заказчиков. В среднем размещение в облаке информации по «холодному» тарифу стоит на 45% дешевле, чем по стандартному. У компаний появится выбор: если они регулярно обращаются к данным, то им лучше размещаться в «горячем хранилище», если же клиенту необходимо положить данные на продолжительный период времени, то для него будет выгоднее «холодный» тариф», – отметил директор по продукту CloudMTS Михаил Тутаев.

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