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#CloudMTS предложил клиентам облачный сервис для бизнес-коммуникаций Webinar

На создание онлайн-мероприятия – видеоконференции, вебинара, собеседования или масштабной стратегической сессии – в облачном сервисе Webinar уходит около 1 минуты. В такой встрече могут принимать участие до 100 спикеров одновременно или, в других сценариях, 30 спикеров и до 5000 слушателей. Cервис обладает интуитивным интерфейсом. Создать встречу можно любым привычным для пользователя способом: в десктопной версии приложения, установленной на компьютере, в web-интерфейсе или в мобильном приложении. Приглашение от организатора и ссылка на вебинар придут на электронную почту или сразу появятся в календаре. Русскоязычная техническая поддержка работает 24/7.

Разработчик платформы Webinar Group входит в экосистему МТС. На фоне нарастающего тренда на технологическую независимость в июне 2023 года МТС начала переход на платформу Webinar в качестве основной системы для бизнес-коммуникаций во всех компаниях группы. Облачный провайдер #CloudMTS стал одним из первых пользователей сервиса среди дочерних компаний группы.

Webinar входит в Единый реестр российского ПО. Хранение и обработка персональных данных происходят на территории России. Инфраструктура и само приложение защищены полным спектром сервисов ИБ в соответствии со стандартами безопасности группы МТС. Стабильность и надежность сервиса также обеспечена распределенной инфраструктурой провайдера – его работу поддерживают сразу несколько собственных дата-центров группы.

«Мы предлагаем решение, которое построено на наших ресурсах, которое мы сами используем практически ежедневно. У меня позитивный пользовательский опыт и большие надежды на дальнейшее его развитие. Webinar уже сейчас может стать полноценной заменой ВКС-решений вендоров, которые ушли из страны или ограничили сервисную поддержку. На мой взгляд, в вопросах обслуживания и безопасности сервис вне конкуренции», – отметила директор департамента развития облачных продуктов Вера Баева.

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