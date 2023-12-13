Разделы

Облака
|

Автомобилизацию Казани оценят при помощи облака CloudMTS

МТС сообщила о применении облачных решений CloudMTS в реализации проекта геоинформационной системы Казани ИТ-компанией Gems Development. Использование Сompute cloud GPU для машинного обучения позволило разработчику систем обеспечения градостроительной деятельности сэкономить средства на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта.

Компания Gems Development разрабатывает и поддерживает государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и системы управления развитием территории на базе собственной платформы GeoMeta.

Для развития модуля «Городская аналитика» муниципальной геоинформационной системы в Казани потребовалось проанализировать распределение автомобилей по территории города и места их скопления. Эта информация может быть использована для различных целей, начиная от планирования размещения парковочных мест до оценки фактического уровня автомобилизации. Кроме того, система может выявить участки с незаконной парковкой на газонах.

В основе инструмента, разработанного Gems Development, лежит распознавание транспортных средств с помощью машинного зрения. Для обучения и работы нейросети ИТ-компания использовала Сompute cloud на базе графических ускорителей в виртуальной инфраструктуре CloudMTS.

Зачем участвовать в хакатонах по искусственному интеллекту
поддержка ит-отрасли

«Облачные решения CloudMTS наиболее востребованы промышленными, нефтегазовыми компаниями и ритейлерами Татарстана. Радует, что наша виртуальная инфраструктура в том числе помогает развивать и городские проекты. Аренда виртуальной инфраструктуры позволяет бизнесу снизить расходы в среднем на 25% ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание собственных серверов. Компании арендуют вычислительные ресурсы, переносят в облако клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы и почту, системы управления базами данных и многое другое», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

«Провайдер предоставил нам всю необходимую инфраструктуру в кратчайшие сроки, а специалисты CloudMTS помогли рассчитать необходимые ресурсы и добились того, чтобы нам не пришлось приостанавливать работу компании. Мы работаем с большими объемами пространственных данных, поэтому для нас важно, что МТС гарантирует доступность системы на уровне 99,5% и обеспечивает техническую поддержку в режиме 24/7. При этом инфраструктура провайдера позволяет легко масштабировать наши системы и быть готовыми к оперативной реализации новых проектов», — сказал представитель Gems Development Георгий Пашнин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Группа «Рексофт»: Просто разработка больше никому не нужна

Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании

СNews Analytics выпустил рейтинг провайдеров IaaS

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

CNews Analytics выпустил обзор рынка облачных сервисов

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор однофазного источника бесперебойного питания Systeme Electric Smart-Save Online SRTSE2000RTXLI-NC: надежная защита в самых сложных условиях

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще