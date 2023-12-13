Автомобилизацию Казани оценят при помощи облака CloudMTS

МТС сообщила о применении облачных решений CloudMTS в реализации проекта геоинформационной системы Казани ИТ-компанией Gems Development. Использование Сompute cloud GPU для машинного обучения позволило разработчику систем обеспечения градостроительной деятельности сэкономить средства на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта.

Компания Gems Development разрабатывает и поддерживает государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности и системы управления развитием территории на базе собственной платформы GeoMeta.

Для развития модуля «Городская аналитика» муниципальной геоинформационной системы в Казани потребовалось проанализировать распределение автомобилей по территории города и места их скопления. Эта информация может быть использована для различных целей, начиная от планирования размещения парковочных мест до оценки фактического уровня автомобилизации. Кроме того, система может выявить участки с незаконной парковкой на газонах.

В основе инструмента, разработанного Gems Development, лежит распознавание транспортных средств с помощью машинного зрения. Для обучения и работы нейросети ИТ-компания использовала Сompute cloud на базе графических ускорителей в виртуальной инфраструктуре CloudMTS.

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«Облачные решения CloudMTS наиболее востребованы промышленными, нефтегазовыми компаниями и ритейлерами Татарстана. Радует, что наша виртуальная инфраструктура в том числе помогает развивать и городские проекты. Аренда виртуальной инфраструктуры позволяет бизнесу снизить расходы в среднем на 25% ежемесячно по сравнению с затратами на обслуживание собственных серверов. Компании арендуют вычислительные ресурсы, переносят в облако клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы и почту, системы управления базами данных и многое другое», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

«Провайдер предоставил нам всю необходимую инфраструктуру в кратчайшие сроки, а специалисты CloudMTS помогли рассчитать необходимые ресурсы и добились того, чтобы нам не пришлось приостанавливать работу компании. Мы работаем с большими объемами пространственных данных, поэтому для нас важно, что МТС гарантирует доступность системы на уровне 99,5% и обеспечивает техническую поддержку в режиме 24/7. При этом инфраструктура провайдера позволяет легко масштабировать наши системы и быть готовыми к оперативной реализации новых проектов», — сказал представитель Gems Development Георгий Пашнин.