Сегмент облака МТС в Татарстане прошел аттестацию для размещения персональных данных

Провайдер CloudMTS сообщает о том, что виртуальная инфраструктура МТС, развернутая в ЦОДе в Казани, получила аттестат соответствия требованиям третьего уровня защищенности (УЗ-3). Это позволит провайдеру расширить перечень предоставляемых услуг по обработке персональных данных (ПДн) в облаке и сделать эти сервисы более доступными для регионального бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В облаке CloudMTS уже существует соответствующий требованиям УЗ-1 и К1 сегмент IaaS ФЗ-152, в котором можно размещать любые персональные данные и государственные информационные системы (ГИС). Аттестация по УЗ-3 позволит провайдеру предоставлять своим клиентам новый сервис по хранению и обработке ПДн третьего уровня защищенности по более выгодным ценам, а также упростит доступ к нему для региональных компаний.

Процедуру приведения в соответствие с требованиями аттестата прошла физическая инфраструктура, программное обеспечение, а также организационные политики провайдера, были установлены дополнительные средства информационной безопасности.

Помимо Казани, аттестаты выданы виртуальной инфраструктуре провайдера, расположенной в собственных центрах обработки данных в Новосибирске и Владивостоке. В дальнейшем их получат площадки CloudMTS в Москве и Санкт-Петербурге.

«В последние годы мы наблюдаем значительный рост спроса на сервисы, обеспечивающие хранение и обработку персональных данных в специально отведенном для этого сегменте облака CloudMTS. Это позволяет сократить траты компаний на средства по информационной безопасности. Предлагаемая нами виртуальная инфраструктура аттестована по требованиям ФЗ-152. Благодаря чему в нее можно переносить любые персональные данные и государственные информационные системы. При этом не все компании в России обрабатывают специальные категории ПДн и работают с ГИС, для которых нужен подобный уровень защищенности. Для размещения IT-систем таких заказчиков мы провели аттестацию отдельных региональных сегментов нашей виртуальный инфраструктуры по требованиям УЗ-3. Это позволит нам предлагать нашим клиентам еще более гибкие условия по обработке персональных данных в облаке и индивидуально подходить к решению каждой бизнес-задачи», — сказал ведущий менеджер по виртуальной инфраструктуре CloudMTS Никита Петровский.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.