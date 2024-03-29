Бывший руководитель центра архитектурных решений CloudMTS возглавил облачный бизнес Itglobal.com

Директором облачного бизнеса Itglobal.com назначен Евгений Свидерский, который занимал должность руководителя центра архитектурных решений CloudMTS.

Евгений Свидерский занимал руководящие должности в CloudMTS и «ИТ-Град» (входят в облачное направление МТС). На новой позиции эксперт в сфере облачных сервисов планирует использовать профессиональный опыт при построении enterprise-облака для крупного бизнеса.

Евгений Свидерский окончил два факультета Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций: «Сети связи и системы коммутации» и «Экономика связи, электронный бизнес». Топ-менеджер имеет двенадцатилетний опыт работы и высокую техническую экспертизу в части архитектуры облачных проектов разного уровня сложности, включая построение ИТ-процессов и клиентского сервиса. Евгений Свидерский и его команда являются держателями уникальной экспертизы в части построения и сопровождения выделенных инсталляций виртуальной инфраструктуры.

В рамках ближайших планов Евгений Свидерский отметил усиление команды клиентского сервиса (архитектура решений и технический аккаунтинг), а также развитие портфеля услуг, включая собственную разработку:

«Одной из ключевых задач в среднесрочной перспективе в компании Itglobal.com я вижу развитие партнерской сети в России и за рубежом. На сегодняшний день мы имеем огромный потенциал для вывода наших продуктов и решений на новые рынки, мы готовы активно инвестировать в развитие этого присутствия. Важнейшими фокусами развития облачного бизнеса станут: гибкость, технологичность и адаптивность. В эпоху укрупнения и M&A, когда многие облачные провайдеры идут по пути типизации продуктов, мы видим будущее в реализации гибридных сценариев и индивидуального подхода к потребностям конкретного заказчика. А наша “суперсила” заключается в умении создать проектное решение, отвечающее потребностям любого бизнеса, вместо стандартизированного подхода – одного и для всех», – отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com.

Как отметил исполнительный директор компании Itglobal.com Василий Белов, возглавляемое Евгением Свидерским направление имеет не только практические, но и стратегические задачи.

«Реализация амбициозных задач, стоящих перед Евгением Свидерским в компании Itglobal.com, поспособствует не только развитию облачного направления, укреплению и расширению партнерской сети. Внутренние задачи нашего бизнеса — отражение глобальных задач, стоящих перед нашей компанией и ИТ-отраслью в целом: импортозамещение, цифровой суверенитет и независимость, расширение российского ИТ в мире. Уверен, профессионализм, опыт, понимание трендов и высочайшая техническая экспертиза Евгения Свидерского станут прекрасной опорой для дальнейшего развития российского облачного рынка», – сказал Василий Белов, исполнительный директор компании Itglobal.com.