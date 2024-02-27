МТС: в России резко вырос интерес к переносу SAP-систем в облако

МТС сообщила о том, что число компаний, перенесших свои SAP-системы в облако CloudMTS за последние 1,5 года выросло более чем в два раза, а их затраты на данную услугу за аналогичный период времени увеличились в 1,9 раза. При этом в первые месяцы 2024 г. интерес к миграции SAP в виртуальную инфраструктуру CloudMTS проявило в 1,8 раза больше предприятий, чем за весь 2023 г.

Спрос на SAP-хостинг в России в последние два года менялся неравномерно. В 2022 г. наблюдался резкий рост интереса к локализации данных систем в облаке МТС. После чего к концу года рынок стабилизировался, и в 2023 г. спрос на услугу вернулся на привычные значения. Однако в конце 2023 – начале 2024 года интерес к SAP-хостингу вновь начал существенно расти.

В большинстве случаев свои SAP-системы в облако переносят предприятия, работающие в сфере промышленности и производства. Следом по доле пользователей сервиса идет ритейл и здравоохранение. Разворачивают SAP в облаке CloudMTS также предприятия из сферы добычи полезных ископаемых, ИТ и предоставления услуг.

«SAP-системы исторически используются крупными предприятиями, практически во всех сферах экономики. С их помощью осуществляется управление заводами и фабриками, сетями магазинов и больниц, в которых трудятся десятки тысяч сотрудников. Простой в их работе может привести к многомилионным убыткам. Поэтому для компаний крайне важен гарантированный стабильный доступ к системам. Данную задачу можно решить, разместив инфраструктуру в России и обеспечив доступ к ней по выделенным каналам связи. Совместно с нашими партнерами мы способны реализовать данный сценарий с целевым уровнем доступности и перенести SAP-систем в облако CloudMTS в максимально сжатые сроки. Для удовлетворения растущего спроса мы ввели в эксплуатацию новые мощности, позволяющие разместить базы данных SAP Hana до 4 ТБ RAM на сервер», – отметил руководитель центра архитектурных решений CloudMTS Евгений Свидерский.