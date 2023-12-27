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ITMS полностью локализовала ИТ-инфраструктуру в облаке CloudMTS

Провайдер CloudMTS (входит в группу МТС) сообщил о том, что группа компаний ITMS (продукция под брендами glo, Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Lucky Strike и «Ява» в России) перенесла с зарубежных серверов в облако МТС все свои ИТ-системы, включая Microsoft Exchange, VDI и системы управления предприятием, полностью локализовав их на территории России. Помимо предоставления виртуальной инфраструктуры CloudMTS также взяла на себя поддержку доменов, почтовых сервисов и ПО для совместной работы сотрудников компании. В ходе миграции было перенесено более 400 ТБ данных.

Группа компаний ITMS (ранее – British American Tobacco в России) использует виртуальную инфраструктуру провайдера с 2017 г. Тогда компания перевела в облако МТС поддержку операционных систем своих сотрудников, а также развернула HaaS CloudMTS на своей фабрике в Санкт-Петербурге. В 2022 г. ITMS приняла решение локализовать все ИТ-системы внутри России. В качестве подрядчика компания выбрала МТС. Провайдер с нуля создал в России гибридную доменную инфраструктуру, включая пользователей, группы и политики для обеспечения работы корпоративных сервисов в стране и взял на себя ее администрирование.

Параллельно с этим инфраструктурные сервисы ITMS, такие как SharePoint и Exchange, были перенесены в отказоустойчивый кластер в облаке CloudMTS и полностью локализованы в России. В виртуальную инфраструктуру провайдера также была скопирована часть архивных данных этих сервисов и около трех тысяч учетных записей и рабочих станций пользователей, находившихся ранее на серверах за границей. Всего в процессе переезда CloudMTS переместил в свое облако более 400 ТБ данных.

Провайдер полностью взял на себя поддержку локализованных в стране Microsoft Exchange, SharePoint и доменной инфраструктуры ITMS. А также развернул в своем облаке более ста виртуальных рабочих мест для удаленной работы команд поставщиков и партнёров компании.

Одним из важнейших проектов в рамках сотрудничества стал перенос системы управления предприятием ITMS с SAP на «1С» и локализация её на территории России. CloudMTS в данном проекте выступил в роли поставщика виртуальной инфраструктуры, в которой были развернуты системы управления производством и складами «1С ERP», « WMS», «1С MES», Datareon ESB и «1С ЗУП», а также взял на себя их поддержку на уровне виртуальных машин и операционных систем внутри.

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Безопасность

«Для нас было важно провести миграцию бесшовно. Слаженная работа команд ITMS и CloudMTS позволила перенести IT-систем так, что никто из сотрудников компании его даже не заметил: фабрика в Санкт-Петербурге и наши многочисленные офисы по всей стране продолжали работать как часы. А за счет того, что теперь поддержка виртуальной инфраструктуры и развернутых в ней IT-систем осуществляется одной компанией, многие процессы в сфере их администрирования были упрощены. К примеру, после миграции Microsoft Exchange и SharePoint в облако CloudMTS был значительно улучшен SLA по данным программам», – отметил менеджер ИТ-инфраструктуры ITMS Артур Севрюгин.

Всего в облаке CloudMTS находится более 300 серверов ITMS. Провайдер взял на себя не только их сопровождение, но заменил их антивирусную защиту на ПО отечественных вендоров.

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