МТС запустила облачную платформу роботизации для ускорения рутинных рабочих процессов в 10-20 раз

CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации – RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции. Один робот способен выполнить работу 4-8 человек.

RPA CloudMTS – облачная платформа роботизации для быстрого и точного выполнения рутинных операций в любых системах. Сервис эмулирует действия сотрудника на рабочем месте. Роботы совместимы с любыми приложениями и системами, не меняя их.

Сервис может использоваться для автоматизации процессов в финансовой и бухгалтерской сфере. К примеру, при создании и обработке документов, справок и отчетов, сборе данных или расчете премий. Еще одной сферой, где RPA CloudMTS может облегчить работу сотрудников, является HR. Роботы способны сопровождать многие процесса подразделения: от поиска сотрудников до управления ими, совершать проверки по внешним системам, автоматизировать оформление больничных. Роботы также могут применяться в закупках и логистике: отслеживать информацию во внешних системах и источниках, интегрироваться с ними. Применяется платформа и в ИТ. С ее помощью можно работать с учетными записями и виртуальными машинами, менять полномочия сотрудников, проводить аудиты.

Существует два основных сценария использования сервиса. В базовом – если у компании есть свой центр роботизации, CloudMTS может предоставить ей доступ к «студии» для создания роботов и «оркестратору» (среде для управления парком роботов), или полностью взять на себя их разработку и техническую поддержку на стороне заказчика. Если у компании нет своего центра компетенций, провайдер может: провести аудит и анализ ее бизнес-процессов, составить их карты, после чего разработать, внедрить и протестировать роботов, а также обеспечить их техническую поддержку.

«RPA CloudMTS позволит не только в десятки раз ускорить рутинные процессы внутри компаний и снизить риски ошибок из-за человеческого фактора, но и значительно упростит процесс внедрения технологии. При получении услуги из облака заказчику не требуется думать о закупке оборудования, а также о развертывании и настройке ПО. Компания получает готовый к работе «из коробки» сервис. Переход на платформу RPA также позволит заказчикам сэкономить фонд оплаты труда и избежать проблем, связанных с нехваткой кадров, за счет перераспределения задач внутри компании. Сервис может предоставляться как из публичного облака, так и в формате частной инсталляции. В обоих случаях оплата происходит помесячно», – отметил директор по продуктам CloudMTS Михаил Тутаев.