«Русагромаркет» оцифровал более тысячи видов товаров при помощи облака CloudMTS

МТС объявила о том, что холдинг «Русагромаркет» развернул систему управления своим новосибирским оптово-распределительным центром (ОРЦ) в облаке CloudMTS. Это позволило компании сэкономить средства на строительстве собственной вычислительной инфраструктуры и сократило время развертывания системы. За время работы системы компания перенесла в виртуальную инфраструктуру провайдера сведения более чем об 1 тыс. видов товаров, находящихся на складе.

Холдинг «Русагромаркет» реализует проект федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) сельхозпродукции. Проект направлен на модернизацию логистической и складской инфраструктуры российского агропромышленного сектора и на обеспечение новых каналов сбыта продукции сельхозпроизводителей. Первый ОРЦ компании был открыт в 2021 г. в Новосибирске. На его основе функционируют распределительные центры крупнейших федеральных продуктовых сетей, работающих в регионе, склад временного хранения и оптовый рынок сельхозпродукции. Компания в одном окне предоставляет все таможенные и фитосанитарные услуги.

Оптово-распределительный центр «Русагромаркета» является одним из крупнейших в Сибирском федеральном округе. В нем содержится более тысячи видов товаров. Для упрощения взаимодействия с ними все они были занесены в WMS-систему управления складом, которая была развернута в виртуальной инфраструктуре CloudMTS. Работа в виртуальной инфраструктуре позволила компании сэкономить на строительстве собственных вычислительных мощностей и ускорила запуск системы.

Для упрощения взаимодействия между поставщиками продуктов питания и покупателями компания, используя виртуальную инфраструктуру CloudMTS, в 2022 г. запустила В2В-маркетплейс «Русагро.маркет». С его помощью организации, работающие в сфере среднего опта, несетевой розницы, а также HoReCa получили возможность делать оптовые заказы продуктов питания для дальнейшей перепродажи. Маркетплейс работает на базе логистической инфраструктуры «Русагромаркет» в Сибирском федеральном округе. К площадке уже подключено более 150 компаний.

Еще одной важной задачей для холдинга было налаживание бесперебойной связи между различными частями предприятия. Так как главный офис «Русагромаркета» находится в Москве, а ОРЦ – в Новосибирске, сотрудники компании периодически испытывали сложности при работе с удаленными ресурсами из-за потерь связи. Для решения данной проблемы CloudMTS установил на инфраструктуре холдинга программно-аппаратный комплекс SD-WAN, который позволил компании избежать разрывов связи, как при соединении между Москвой и Новосибирском, так и при работе с несколькими провайдерами интернета в самом городе.

«Вся необходимая инфраструктура провайдера была предоставлена нам в кратчайшие сроки, а специалисты CloudMTS консультировали нас на каждом этапе развертывания наших систем, поэтому переезд в облако получился максимально быстрым и бесшовным. Еще одной из важнейших задач, стоящих перед нами при развертывании IT-инфраструктуры ОРЦ, было – наладить ее безотказную работу. Эту проблему нам удалось решить благодаря настройке бэкапов в облаке CloudMTS. Возможность в любой момент восстановить наши IT-системы в облаке дает нам уверенность в нашей инфраструктуре и возможность работать с множеством поставщиков и контрагентов, не опасаясь простоев в работе. А разветвленная инфраструктура провайдера позволяет нам легко масштабировать наши системы и быть готовыми к дальнейшему росту бизнеса», – сказал IT-директор «Русагромаркета» Богдан Савков.