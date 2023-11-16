CloudMTS поддержит нижегородские стартапы грантами на облачные сервисы до 10 млн рублей

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и передовым облачным сервисам – на сумму до 10 млн руб. Общий объем выделенных грантов может составить до 1 млрл руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перспективным стартапам станут доступны такие услуги облачного провайдера CloudMTS как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо кастомизированных под задачи заказчика решений нижегородские компании получат возможность консультироваться с архитекторами CloudMTS по вопросам организации бизнес-процессов в виртуальной инфраструктуре, сокращения времени от начала разработки идеи до ее конечной реализации с помощью облачных сервисов, снижения затрат на ИТ-инфраструктуру и др.

Грантовая поддержка открывает компаниям доступ к инфраструктуре облачного провайдера в двух форматах. Первый грант – на сумму до 1 млн руб.– выдается на три месяца, им можно полностью покрыть стоимость затрат на облачные услуги CloudMTS. Второй – от 1 до 10 млн руб. – рассчитан на шесть месяцев. С его помощью можно компенсировать до 70% затрат на сервисы провайдера.

Претендовать на получение гранта смогут стартапы, зарегистрированные в течение последних 10 лет (юридические лица или ИП). Среди обязательных условий программы – участник должен быть резидентом инкубаторов, акселераторов, университетов, инновационных центров, экономических зон или других объектов инновационной экосистемы страны. На поддержку смогут рассчитывать новые клиенты CloudMTS, обладающие зарегистрированной интеллектуальной собственностью или подавшие заявку на ее регистрацию в случае, если речь идет о гранте до 1 млн руб. Полные условия акции – на сайте CloudMTS. Проверять компании на соответствие критериям будет партнер программы – центр инноваций и инвестиций МТС – MTS StartUP Hub.

«С весны 2023 г. CloudMTS запустил несколько грантовых программ. Ими уже воспользовались сотни разработчиков и компаний-клиентов. Как показала практика, гранты являются отличным способом для знакомства с облачными технологиями и услугами: каждый третий получатель гранта заключил контракт с CloudMTS на дальнейшее использование облачных услуг. Программа грантов для стартапов рассчитана на два вида компаний: те, что только начали свой путь к успеху и нуждаются в облачных услугах для запуска своего бизнеса, и те, которые уже добились определенных результатов и нуждаются в ресурсах для дальнейшего масштабирования или выхода на новые рынки», – отметил операционный директор CloudMTS Иван Яцко.

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Провайдер CloudMTS входит в группу МТС, предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

MTS StartUp Hub – центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления MTS StartUp Hub — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество. Корпоративный венчурный фонд МТС существует три года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B. География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от $0,5 млн до $5 млн.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.