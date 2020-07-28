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Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в развитие одного из крупнейших дата-центров России 2,8 млрд рублей

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания ООО «ГДЦ энерджи групп», резидент ОЭЗ «Технополис «Москва», планирует до 2023 года направить на развитие коммерческого центра обработки данных (ЦОД) GreenBush DC около 2,8 млрд руб. Эти инвестиции позволят увеличить мощности дата-центра почти в 3,5 раза.

«Дата-центр GreenBush DC, расположенный на площадке «Алабушево», входит в топ-15 самых крупных центров обработки данных России. Компания уже направила на развитие дата-центра 3,7 млрд руб. и к концу 2023 г. планирует вложить в проект еще около 2,8 млрд руб. Сейчас резидент ОЭЗ поддерживает работу более 200 компаний. Среди них российские предприятия микроэлектроники, облачные провайдеры и представители госсектора. При этом инфраструктура «Алабушево» позволяет наращивать объемы практически без ограничений», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сейчас центр располагает 660 стойками обработки информации с максимальной нагрузкой на 1 стойку – до 20 кВт, размещенными в машинных залах на площадке «Алабушево» общей площадью 2 гектара. К концу 2023 г. компания планирует запустить 2280 стоек.

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