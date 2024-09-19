MWS в Ленобласти запустила облако с графическим процессором для обучения ИИ

МТС и «МТС Web Services» (MWS) запустили облако с графическим ускорителем (GPU) в ЦОДе в поселке Федоровское Ленинградской области. Обновленные мощности упростят внедрение искусственного интеллекта отечественными компаниями.

Графические ускорители необходимы для работы с машинным обучением (ML) и искусственным интеллектом. С их помощью можно быстро обучать модели и обрабатывать большие информационные массивы, например, изображения или видео; производить сложные научные вычисления или создавать 3D-модели. Это особенно важно для задач, связанных с анализом больших данных, разработкой нейросетей, исследованиями и проектированием.

Специалисты МТС запустили кластеры виртуальной инфраструктуры с графическим ускорителем в двух дата-центрах: «Федоровском» в Ленобласти и GreenBushDC в Москве. Новые ресурсы с графическими процессором увеличили мощности MWS на 40%. Получить доступ к GPU-облаку можно удаленно из любой точки страны.

«Бизнес все чаще переносит работу с ИИ в виртуальную инфраструктуру. GPU-облако — это удобное решение для тех, кто нуждается в больших вычислительных мощностях, но не может инвестировать в дорогостоящее оборудование. Кроме того, графические процессоры существенно ускоряют процесс обработки информации, работу с нейросетями, поэтому они востребованы в различных секторах экономики. Например, компания разрабатывает систему распознавания лиц (для контроля безопасности логистических центров), и в таком случае придется обрабатывать миллионы изображений с камер видеонаблюдения, на обычном компьютере это займет очень много времени, на облаке с графическим процессором — задача решится намного быстрее. Мы продолжим создавать ИТ-решения, с помощью которых предприятия на Северо-Западе и по всей стране смогут интегрировать искусственный интеллект в свою работу», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

До конца года в дата-центре развернут классическую виртуальную инфраструктуру и другие облачные сервисы MWS. Компаниям станут доступны платформа для разработки, обучения моделей, алгоритмы на базе ИИ для разных задач бизнеса.

В 2023 г. был введен в эксплуатацию третий модуль ЦОДа в Федоровском. Общая вместимость дата-центра — 375 серверных стоек. Все три модуля ЦОДа соответствуют признанным мировым стандартам (сертификат надежности Tier 3) и оснащены энергоэффективными системами кондиционирования с адиабатическим охлаждением.