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Дата-центр No1



20.12.2024 Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза 1
09.04.2024 «Энком» оборудовала новый петербургский дата-центр системой гарантированного электропитания 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Дата-центр No1 и организации, системы, технологии, персоны:

ОБИТ 78 1
3data - 3дата 82 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Selectel - Селектел 385 1
DataPro - ДатаПро 93 1
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
Nubes - Нубес 51 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Ростелеком 9701 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
Вирцер Евгений 38 1
Григорьева Анна 1 1
Рамазанов Руслан 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
N+1 - Издание 158 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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