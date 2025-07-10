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«Траектория Технологий» разработала систему управления инцидентами для ЦОДа GreenBushDC

Компания «Траектория Технологий» разработала и развернула программный комплекс IMS для работы с инцидентами, возникающими при предоставлении клиентам услуг размещения оборудования.

Для успешного развития, предотвращения сбоев и простоев в обслуживании GreenBushDC была необходима система управления инцидентами, созданная с учетом всех задач компании: требовалось объединить существующие системы в единую конструкцию, позволяющую отслеживать в автоматическом режиме возникновение инцидентов, ранжировать их и гибко производить управление событиями в соответствии со всеми требованиями информационной безопасности. Ни один из готовых продуктов на рынке не мог обеспечить весь спектр требуемых функций, поэтому был выбран путь заказной разработки.

Компания «Траектория Технологий» выполнила обследование существующих систем, баз и регламентов и разработала для заказчика систему IMS, которая управляет инцидентами клиентских сервисов, взаимодействуя с системой мониторинга, базой знаний и нормативной документации ЦОДа GreenBushDC, а также системой визуализации и управления физической инфраструктурой. В ходе проекта была разработана проектная документация комплекса – от архитектуры до графического дизайна и структуры базы данных знаний.

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«При выборе ПО для своих нужд заказчик всегда стоит перед выбором – универсальная готовая система или отдельная разработка. Оба подхода имеют право на жизнь, оба имеют свои плюсы и минусы. Наша компания всегда пытается найти правильный баланс в этом вопросе. Мы готовы работать в обоих направлениях, поскольку у нас есть подразделения разработки и подразделения, занимающиеся внедрением готовых систем. Данный проект получился успешным, потому что заказчик вдумчиво подошел к формулированию своих требований, и в ходе совместных дискуссий родился оптимальный вариант», – сказал руководитель группы технологических решений компании «Траектория Технологий» Сергей Монин.

«Перед началом проекта сотрудники «Траектории Технологий» провели подробное обследование объекта, существующих информационных систем и смогли предложить решение, оптимально подходящее для реализации проекта. Отдельно стоит отметить скорость разработки, которая не ухудшила качество продукта. В настоящее время система внедрена, работает и планируется ее расширение на новых объектах нашего ЦОД», – сказал главный инженер GreenBushDC.

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