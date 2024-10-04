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IXcellerate ЦОД MOS5 IXcellerate ЦОД Moscow Five Южный кампус IXcellerate Moscow South



Центры обработки данных 2024 1
04.10.2024 «DатаРу Облако» разместит свою серверную инфраструктуру на площадке IXcellerate 1
30.08.2024 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Повышенный интерес к ИИ провоцирует всплеск спроса на ЦОД-услуги

 1
30.08.2024 Дмитрий Деев -

Дмитрий Деев, «ВсеИнструменты.ру»: На рынке по-прежнему сохраняется дефицит доступных ресурсов ЦОД

 1
27.08.2024 Онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре IXcellerate 2
15.08.2023 Антон Степаненко -

Антон Степаненко: Если бы на рынке был ЦОД стандарта Tier V, то Ozon выбрал бы его

 2
15.08.2023 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям

 1
15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 2
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 1
20.07.2023 IXcellerate повысил мощность дата-центра MOS5 до 64 МВт 1
30.11.2022 IXcellerate и «Интелеком» подписали партнерское соглашение 1
15.07.2022 Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок 1
02.06.2022 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation

 1
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 1
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

IXcellerate ЦОД MOS5 и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 125 15
Ростелеком 9700 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
3data - 3дата 82 4
Selectel - Селектел 385 4
DataPro - ДатаПро 93 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 3
Linx - Связь ВСД 158 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Nubes - Нубес 51 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 2
Nvidia Corp 3487 1
Microsoft Corporation 24625 1
Google LLC 11775 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 58 1
TÜV 57 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
Цифра ГК 2426 1
Прогноз 1650 1
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 9 1
Key Point - Кей Пойнт 27 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
UPS 202 1
iGooods 11 1
Talos Fund I LP 5 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 17 1
Бирпарк 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 9
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 3
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 141 3
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 86 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 2
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 59 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 2
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 96 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 2
PDU - Power Distribution Unit - Устройств распределения электропитания 60 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 1
IXcellerate ЦОД MOS4 4 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Selectel ЦОД 18 2
IXcellerate ЦОД MOS3 - IXcellerate ЦОД Moscow Three 4 2
Nubes Alto 17 2
DataPro - Moscow III ЦОД 6 2
DataPro - Moscow II ЦОД 4 2
Linx Datacenter 49 1
Миран ЦОД 16 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 19 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
DataPro - Data Pro IV ЦОД 1 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 9 1
Аксенов Андрей 38 11
Деев Дмитрий 6 3
Хала Илья 43 2
Солдатов Алексей 98 2
Соколова Ольга 25 1
Лысенко Сергей 8 1
Акенов Андрей 1 1
Самойлов Юрий 74 1
Мотовилов Олег 71 1
Степаненко Антон 11 1
Венедиктов Роман 6 1
Фень Тимур 1 1
Еременко Алексей 8 1
Малеванов Кирилл 6 1
Мысов Михаил 5 1
Юсупов Дмитрий 1 1
Нойманн Анастасия 1 1
Вирцер Евгений 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 4
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Европа 21767 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Нидерланды - Амстердам 607 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Москва - ЮВАО - Дубровка 18 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 4
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