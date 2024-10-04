IXcellerate ЦОД MOS5 IXcellerate ЦОД Moscow Five Южный кампус IXcellerate Moscow South
- IXcellerate ЦОД MOS1 - Северный кампус
IXcellerate ЦОД MOS5 и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Аксенов Андрей 38 11
|Деев Дмитрий 6 3
|Хала Илья 43 2
|Солдатов Алексей 98 2
|Соколова Ольга 25 1
|Лысенко Сергей 8 1
|Акенов Андрей 1 1
|Самойлов Юрий 74 1
|Мотовилов Олег 71 1
|Степаненко Антон 11 1
|Венедиктов Роман 6 1
|Фень Тимур 1 1
|Еременко Алексей 8 1
|Малеванов Кирилл 6 1
|Мысов Михаил 5 1
|Юсупов Дмитрий 1 1
|Нойманн Анастасия 1 1
|Вирцер Евгений 38 1
|N+1 - Издание 158 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.