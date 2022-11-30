IXcellerate и «Интелеком» подписали партнерское соглашение

IXcellerate, оператор сети коммерческих дата-центров в России, и оператор фиксированной связи «Интелеком» подписали партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компания «Интелеком» разместила свой узел связи в дата-центре MOS5, расположенном в Южном кампусе в Москве.

В качестве партнера IXcellerate оператор сможет оказывать услуги связи любому из корпоративных клиентов ЦОДа, в том числе широкополосный доступ в интернет с возможностью предоставления выделенных каналов и широкополосные сети передачи данных. Пакет услуг «Интелеком» ориентирован на представителей бизнеса разного масштаба и включает в себя как эконом-опции с доступом к архивным данным, так и зарезервированные каналы для онлайн-транзакций емкостью до 10 Гбит.

Расширение числа телекоммуникационных партнеров – очередной шаг в реализации стратегии IXcellerate, направленной на укрепление политики нейтральности и повышение коннективности. Подключение новых операторов позволяет дата-центру предоставлять своим заказчикам полный портфель услуг мобильной и фиксированной связи и учитывать индивидуальные потребности. Сейчас всем клиентам Южного кампуса доступны как прямые подключения к узлам связи, размещенным в MOS5, так и возможность соединения с любым из присутствующих операторов связи на Севере благодаря оптической магистрали между кампусами. Подключаясь напрямую к точкам присутствия операторов, клиенты значительно выигрывают в скорости передачи данных.

Андрей Аксенов, CEO IXcellerate, сказал: «Наши клиенты очень требовательны к параметрам связи, поэтому мы обеспечиваем коннективность в наших дата-центрах на самом высоком уровне. Для этого мы привлекаем на наши площадки лучших игроков на рынке телекоммуникаций и ориентируемся не только на масштаб провайдера, но и на качество предоставляемых услуг. Если потенциальный партнер соответствует нашим критериям, мы рады включить его в нашу экосистему. Конкуренция за клиентов повышает уровень сервиса и качество услуг операторов связи, позитивно влияя на ценовую политику».

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В качестве ЦОД-партнера компания «Интелеком» искала компанию с большим потенциалом для роста. Обязательным условием для сотрудничества была нейтральность дата-центра, которая дает его клиентам возможность самостоятельного выбора и подключения к различным сетям и пиринговым платформам. IXcellerate этим требованиям полностью соответствовала. Оператор ЦОДа планомерно реализует свои планы развития, а его партнерская экосистема объединяет более 50 операторов связи, несколько точек по обмену трафиком (включая собственную платформу Eurasia Peering IX) и десятки других технологических компаний.

Тимур Фень, директор по развитию «Интелеком», отметил: «Для нас, как не самой большой на рынке телекоммуникационной компании, очень важно поддерживать максимально высокие качество и скорость предоставления услуг. Выбирая площадку для подключения, мы искали партнера, который бы придерживался тех же стандартов в работе. В лице IXcellerate мы нашли такого партнера. Компания обеспечивает своим клиентам высокую сервисную доступность и надежность инфраструктуры; быстро растет, вводит новые мощности и тем самым открывает своим партнерам доступ к новым клиентам. Это практически идеальное сотрудничество».