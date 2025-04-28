ITSoft разместил в IXcellerate фармацевтический кластер и стал партнером провайдера услуг ЦОД

ITSoft — интегратор и разработчик цифровых решений, и IXcellerate — оператор коммерческих ЦОД в России, перешли на новый уровень сотрудничества. ITSoft расширил свое присутствие в дата-центре и стал участником партнерской экосистемы IXcellerate. Первые 12 стоек компания арендовала в дата-центре MOS1 в Северном кампусе в 2024 г. После года сотрудничества интегратор принял решение о размещении серверного оборудования для новых цифровых проектов. В марте 2025 г. инсталляция ITSoft в MOS1 составила уже 22 стойки стандартной комплектации.

Расширение связано с активным ростом и диверсификацией бизнеса ITSoft: компания активно развивает отраслевые цифровые проекты, в частности, для фармацевтической отрасли. Для размещения отказоустойчивых серверов своего дочернего бренда «Фарм-студия» компания искала провайдера услуг ЦОД, который смог бы обеспечить надежность на уровне Tier 3 (99,982%) и возможность масштабирования. Ключевым требованием к потенциальному партнеру была нейтральность ЦОД в выборе телекоммуникационных операторов и отсутствие конкуренции в сфере предоставления облачных услуг. IXcellerate соответствовал всем критериям.

Еще одним аргументом в пользу провайдера оказалась целевая аудитория: обе компании ориентированы на работу с коммерческим сегментом. Это позволило расширить рамки сотрудничества до уровня партнерства. Согласно договору IXcellerate интегрирует сервисы ITSoft по аренде выделенных серверов в свой портфель услуг. При этом разработчик сможет предлагать услуги колокации в дата-центрах IXcellerate своим клиентам в Москве. Благодаря этой возможности заказчикам ITSoft теперь доступны не только услуги по разработке и поддержке ИТ-решений, но и размещение и масштабирование своей инфраструктуры в высоко надежных дата-центрах. Любой клиент ЦОД IXcellerate, независимо от точки продажи, получает контракт с единым уровнем сервиса и доступности услуг с резервированием всех критически важных компонентов.

Анастасия Нойманн, коммерческий директор Ixcellerate: «Фармацевтические, розничные и многие другие компании требуют от ИТ-партнёров безусловной надёжности, поэтому в своей работе мы должны учитывать потребности не только наших резидентов, но и их конечных клиентов. Все наши объекты ориентированы на выполнение этого условия. Мы понимаем, насколько важна для бизнеса отказоустойчивая инфраструктура, и предоставляем ее в полном соответствии с требованиями законодательством».

Для расширения инсталляции специалисты IXcellerate выполнили монтаж стоек и стоечных PDU, провели нагрузочные тесты, нанесли маркировку, авторизовали выделенных сотрудников ITSoft для круглосуточного доступа на площадку и настроили личный кабинет, где собраны все учетные данные и процедуры, отображается биллинг и показатели фактического энергопотребления. Размещенное оборудование обеспечивает подключение сервисов с высокими требованиями надёжности сети. Серверы автоматически подстраиваются под всплески трафика, а резервные мощности позволяют мгновенно перераспределять нагрузку.

Денис Караченков, аккаунт-директор ITSoft: «Фармацевтические компании предъявляют к цифровым решениям особые требования. Для них это не вспомогательные ресурсы, а ключевые бизнес-инструменты, которые обеспечивают взаимодействие производителей, врачей и пациентов. Любая задержка, сбой или падение системы чреваты серьезными последствиями, поэтому все наши платформы должны работать даже при пиковой нагрузке. Наша цель – обеспечить 100% доступность ИТ-решений для наших клиентов, чтобы они могли сосредоточиться на создании инновационных решений, которые меняют жизнь людей. С такими партнерами как IXcellerate мы полностью уверены в своих силах».