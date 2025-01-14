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DатаРу ДатаРу РН серия серверов



14.01.2025 Серверы «DатаРу» включены в реестр российского оборудования Минпромторга РФ 4
26.12.2024 «DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний 1

Публикаций - 2, упоминаний - 5

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Intel Corporation 12197 1
8213 1
SAS Institute 971 1
Red Hat 1305 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
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1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 655 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
DатаРу - ДатаРу Частное облако ПАК - DатаРу Облако 9 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Гоц Роман 46 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
N+1 - Издание 158 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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