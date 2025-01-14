DатаРу ДатаРу РН серия серверов
|14.01.2025
|Серверы «DатаРу» включены в реестр российского оборудования Минпромторга РФ 4
|26.12.2024
|«DатаРу» увеличила объем выручки в два раза и стала группой компаний 1
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
|DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
|Intel Corporation 12197 1
|1С 8213 1
|SAS Institute 971 1
|Red Hat 1305 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
|ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
|N+1 - Издание 158 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.