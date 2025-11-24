Разделы

«DатаРу»: российский облачный рынок замедляется и входит в фазу зрелости

По данным «DатаРу», по итогам 2025 г. российский облачный рынок вырастет на уровне 28-30%, в сравнении с 36% ростом по итогам 2024 г. Основными драйверами остаются внедрение искусственного интеллекта, которое усиливает потребность в дефицитном специализированном оборудовании, высокая ключевая ставка и общая нехватка квалифицированных ИТ-кадров. В 2026 г. эксперты компании ожидают дальнейшего замедления динамики — до 23-25% — и перехода рынка в «зрелую» фазу. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Российский облачный рынок прошел путь от сдержанного отношения к облачным технологиями в 2022–2023 гг., вызванного резким уходом из страны зарубежных вендоров, повышенными рисками в области безопасности данных и недостаточной зрелостью отечественных сервисов, до «бума» в 2024 г., когда его объем увеличился на 36%. 2025 г. характеризуется замедлением динамики — по прогнозам «DатаРу», рынок вырастет на 28-30%.

На это повлияло, с одной стороны, то, что большинство крупнейших заказчиков уже завершило или находится на завершающей стадии реализации проектов по импортозамещению облачных сервисов. Основной вклад в дальнейший прирост рынка вносит средний бизнес, следующий за отраслевыми лидерами, а также расширение уже запущенных облачных проектов. С другой стороны, с весны наблюдается сокращение бюджетов заказчиков на цифровизацию, что объясняется текущей экономической ситуацией. Средства направляются преимущественно в бизнес-критичные проекты, а стратегические инициативы временно откладываются или сворачиваются.

При этом рынок продолжает расти, хоть и чуть медленнее, чем годом ранее. В первую очередь драйвером выступает резкое увеличение интереса к технологиям искусственного интеллекта и машинного обучения enterprise-уровня. Они требуют высокопроизводительных вычислений, что стимулирует спрос на специализированные облачные сервисы, такие как GPU-as-a-Service (GPUaaS), прежде всего в формате HaaS — то есть на собственной инфраструктуре производителя. В России подобные сервисы предоставляет уже более 15 компаний.

Кроме того, на динамике рынка сказывается экономическая нестабильность, которая заставляет компании пересматривать бюджеты на ИТ, а также продолжающийся дефицит ИТ-кадров. Облачные решения привлекательны для бизнеса за счет возможности быстро запускать проекты с минимальными затратами на собственную инфраструктуру и поддержку, а также отсутствия необходимости держать полноценный штат ИТ-специалистов.

Ключевым трендом 2025 г. на облачном рынке стало смещение фокуса внимания с экономической эффективности облаков на их устойчивость и предсказуемость. Управленческие решения все чаще принимаются с прицелом на минимизацию операционных, финансовых и комплаенс-рисков. Выбор отечественных поставщиков становится одним из факторов обеспечения бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры.

При этом сохраняется страх «зависимости от одного вендора» (vendor lock‑in), особенно в крупном бизнесе. Компании распределяют рабочие нагрузки между облачными провайдерами и собственными дата-центрами. Мультиоблачность становится стандартом для индустрии.

Все большую популярность обретают облачные решения для обеспечения непрерывности бизнеса. Сервисы резервного копирования (Backup as a Service) и аварийного восстановления (Disaster Recovery as a Service) помогают повысить надежность инфраструктуры и соответствовать новым требованиям регуляторов. Поэтому спрос на них увеличивается — по оценкам «DатаРу», в 2025 г. он вырос на 20%.

В 2026 г. аналитики компании ожидают дальнейшего замедления роста рынка — вплоть до 23-25%. При этом рынок ожидает сегментация. Крупные «гиганты», такие как Yandex Cloud, VK Cloud Solutions, MWS (бывший МТС Cloud), укрепляют свои экосистемы, предлагая широкий набор сервисов — от IaaS до готовых решений для ИИ. При этом они фокусируются на массовом сегменте. Чтобы сохранить долю рынка, небольшие провайдеры уходят в узкие ниши — конкурируя с корпорациями не за счет цены, а благодаря глубиной экспертизе в решении конкретных задач заказчиков.

«Рынок переходит в устойчивую, зрелую фазу развития. Снижение темпов роста в этом случае вызвано не кризисом спроса, а насыщением рынка. Многие компании уже используют отечественные облачные сервисы — российские поставщики могут предложить заказчикам решения уровня enterprise, способные конкурировать с зарубежными аналогами. Дальнейшее развитие рынка будет связано с переходом на облака среднего сегмента бизнеса, а также расширением текущих проектов и управлением устойчивостью облачной инфраструктуры»,— сказал Владимир Турлачев, директор по продажам «DатаРу Облако».

