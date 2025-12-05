Разделы

Itglobal.com и «DатаРу Облако» объявили о стратегическом партнёрстве в сфере облачных технологий

Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) и российский производитель облачных решений и сервисов «DатаРу Облако» заключили партнерское соглашение. Клиентам «DатаРу» станет доступна расширенная облачная инфраструктура Itglobal.com в новых регионах с интеграцией в решения «DатаРу Облако».

Провайдер из корпорации ITG предоставит высокопроизводительную, гибко масштабируемую облачную платформу на базе сертифицированных Tier III ЦОДов, а также возьмет на себя все этапы технического сопровождения решений при необходимости. В результате заказчики «DатаРу Облако» получат качественный продукт, объединяющий экспертизу обеих компаний по высоким стандартам оказания услуг «DатаРу». В ходе партнерства уже реализовано несколько совместных проектов.

«DатаРу Облако» предлагает линейку облачных сервисов, включая публичное и частное облако, гибридные инфраструктурные решения, а также развивает PaaS- и SaaS-сервисы собственной разработки.

