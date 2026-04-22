Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

Маркетплейс Ozon изучает возможность создания автоматизированной линии поверхностного монтажа (SMT) печатных плат для сложной электроники. Эксперты оценивают инвестиции в подобную линию в 3-5 млрд руб. Компания на своей российской площадке будет монтировать платы для собственных электронных устройств, которые улучшат логистику на складах. В середине 2025 г. маркетплейс столкнулся с логистическим коллапсом из-за скопления товаров.



Взялся за производство плат

Как выяснил CNews, маркетплейс Ozon (операционная компания ООО «Интернет решения») изучает рынок оборудования для создания и дальнейшей пусконаладки автоматизированной линии поверхностного монтажа (SMT) печатных плат.

Речь идет о приобретении оборудования и дальнейшем серийном производстве печатных плат для электронных устройств высокой сложности, следует из предложения компании в адрес потенциальных поставщиков. Целевой объем выпуска — 2 тыс. изделий в месяц. Оборудование должно поставляться полностью комплектным и готовым для работы, включая настройку ПО. Линия должна занять около 100 кв. м.

Как пояснили CNews в пресс-службе Ozon, компания развивает собственные технологии автоматизации логистики.

Ozon испытывает трудности с логистикой и решает их с помощью новых устройств

Для складских конвейеров Ozon уже самостоятельно производит платы — например, контроллеры управления двигателями конвейера (КМР). Но совершенствование технологий складского хозяйства продолжается.

«Для совершенствования серийного производства печатных плат для электронных устройств высокой сложности мы действительно проводим исследование рынка (RFI) — для поставки и пуско-наладки автоматизированной линии поверхностного монтажа печатных плат. По нашей оценке, собственные разработки более гибкие, эффективные и рентабельные по сравнению с зарубежными аналогами», — сообщили CNews в Ozon.

В маркетплейсе добавили, что сегодня в его команде разработки Ozon Tech работает свыше 8,2 тыс. ИТ-инженеров. В собственной робототехнической лаборатории в «Иннополисе» (Татарстан), налажено производство устройств для автоматического измерения габаритов и веса товаров Gauss и Batyr. Компания внедряет на логистические объекты 3D-сортеры, грузовые подъемники, конвейеры и другие устройства.

Какая линия нужна Ozon

Маркетплейс раскрыл требуемые параметры новой линии для монтажа плат для сложной электроники. В компании уточнили, что производство плат будут заказывать на стороне, а у себя обустроят линию монтажа, когда на плату напаивают детали.

«Общее количество компонентов: до 1000 штук (98% SMD, 2% выводные/THT), количество уникальных позиций (BOM): до 200 штук, так же могут быть сложные компоненты — наличие корпусов QFN ( (Quad Flat No-leads — это тип корпуса микросхемы, у которого нет привычных торчащих «ножек»), BGA (Ball Grid Array — массив шариков), микросхем с мелким шагом. Точность печати и позиционирования должна обеспечивать надежное нанесение паяльной пасты для компонентов с минимальным размером элемента (не менее 01005) и шагом выводов до 0,3 мм включительно, а также для BGA и LGA (Land Grid Array — массив площадок) с шагом контактов от 0,3 мм в соответствии с международным стандартом IPC-7351B», — говорится в материалах Ozon, с которыми ознакомился CNews.

Согласно стандарту IPC-7351B речь идет о сложнейшем уровне Level C.

Реальная эффективная скорость установки на линии должна достигать не менее 20 тыс. компонентов в час (CPH). Все оборудование должно быть объединено по стандартному интерфейсу SMEMA или IPC-HERMES-9852, а станки русифицированы.

Согласно материалам маркетплейса, в состав линии SMT в порядке технологического процесса должны войти автоматический загрузчик плат (Magazine Loader), автоматический принтер трафаретной печати, инспекционный конвейер, визуальный контроль после принтера.

В числе главных компонентов линии — 3D SPI (автоматическая инспекция паяльной пасты, лазерная или муаровая 3D-система, разрешение камеры не хуже 15 мкм) и буфер перед SPI. Также необходим конвейер с модулем отбраковки, установщики компонентов (Pick & Place, общая емкость баз двух станков — не менее 200 слотов для 8-мм питателей), соединительный и инспекционный конвейеры, конвекционная печь оплавления (Reflow Oven).

Кроме того, в состав оборудования включены охлаждающий конвейер, 3D AOI (автоматическая оптическая инспекция), конвейер с модулем отбраковки, автоматический разгрузчик (Magazine Unloader), рентгеновский контроль (X-Ray), установка отмывки печатных плат, система контроля первого изделия (FAI — First Article Inspection), питатели и другое оборудование.

На производстве планируется создать три места для монтажников (THT-монтаж, сборка, доработка), и два для ОТК и тестирования. В рамках поставки линии должна быть предусмотрена поддержка оборудованием протоколов SECS/GEM или MQTT и интеграция в 1C:MES (контроль остатков на питателях, статистика брака) для обеспечения прослеживаемости производтсва плат.

Совершенствование логистики

Объем e-commerce в России, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), вырос в 2025 году на 28%, до 11,5 трлн руб. С его ростом развивается оборот маркетплейсов и усложняется их собственная логистика, сообщал «Коммерсант». На своих складах маркетплейсы консолидируют заказы огромного числа продавцов. Им выгодно, когда продавцы хранят товары на его складах по системе (FBO), платят за хранение, логистику, комиссии за продажу.

При этом хорошая логистика на складах позволяет сохранять качество упаковки и товара, а также отгружать его быстро. Но растущий спрос способен вызвать коллапс.

Логистические сбои у продавцов на маркетплейсах (Ozon, Wildberries) — это критическая проблема, особенно обостряющаяся в периоды пиковых нагрузок или нехватки персонала. Это приводит к задержкам поставок, увеличению сроков доставки, перегрузке складов и, как следствие, падению рейтинга продавца. Одна из причин — перегрузка складов. В августе 2025 г. в Ozon случился логистический коллапс, писал CNews.

По информации Shopper’s, первые упоминания о ней появились 1 августа 2025 г. и касались склада маркетплейса в Шушарах (Санкт-Петербург).

В тот день на складе скопилось большое количество неразобранных коробок с товаром. Через две недели появилась информация о трудностях в работе московского сортировочного центра Ozon в Строгино Москва. Местный склад оказался переполнен, вследствие чего он не мог принимать новые товары. Но при этом и уже имеющийся на полках товар не вывозился.

Ozon берет логистику под контроль

Руководитель проектов практики «Инжиниринг» Strategy Partners Дмитрий Арестов пояснил CNews, что Ozon давно делает не только софт для логистики, но и собственное железо: в материалах Ozon Tech прямо упоминаются свои платы управления конвейерами, а в 2026 г. Ozon сообщил о собственном устройстве Gauss для бесконтактного измерения габаритов и веса крупногабаритных товаров.

Параллельно компания резко ускоряет автоматизацию складов: по публичным сообщениям, число 3D-сортеров к концу 2026 г. должно превысить 330, а потребности в производстве и монтаже конвейеров Ozon планирует закрывать собственными мощностями.

«То есть, можно предположить, что Ozon старается взять под контроль критичный слой складской автоматики, где железо, монтаж и софт нужно быстро дорабатывать под собственные процессы», — считает Арестов.

По словам эксперта, российские аналоги у такого хода есть, но не среди маркетплейсов, а среди производителей электроники и контрактных сборщиков. В Татарстане уже работает завод ICL по поверхностному монтажу электронных печатных плат с инвестициями 2 млрд руб. и мощностью 300 тыс. материнских плат в год с дальнейшим ростом. На рынке контрактного производства есть «Резонит» с собственными заводами и услугами полного цикла по платам и монтажу. Есть Yadro Fab Dubna как пример еще более глубокой вертикали, где заявлены цеха многослойных печатных плат, линии SMT и сборки.



«Поэтому вопрос не в том, возможна ли такая модель в России, а в том, зачем она понадобилась именно e-commerce-компании. Опять же, исходя из открытых данных можно предположить, что Ozon переводит складскую автоматику из вспомогательной функции в собственную технологическую платформу», — говорит Дмитрий Арестов из Strategy Partners.



Выбор «Иннополиса» здесь также выглядит не случайной площадкой, а уже сложившейся базой Ozon. Компания еще в 2021 г. запустила там робототехническую лабораторию. В 2024 г. власти Татарстана уже описывали проект Ozon Tech в «ИнноПарке» как автоматизацию конвейерных систем, ПО управления и сортировки конвейеров и создание аппаратных решений для логистических систем. В апреле 2026 г. Ozon и Университет «Иннополис» объявили о совместных образовательных проектах по робототехнике и компьютерному зрению.



Ставка на свое

Представитель производителя электроники Fplus сообщил CNews, что производственных мощностей в России сейчас очень много, есть большое количество площадок, которые могут выпустить партию печатных плат под заказ.

«Но, судя по всему, у Ozon есть долгосрочная стратегия в плане производства — на два-три года, как минимум. В противном случае смысла в своем производстве нет, в нынешних экономических условиях оно просто не окупится за более короткий срок. То есть компания целится в понятный и предсказуемый для себя рынок, иначе это было бы слишком рискованно», — пояснил производитель электроники.

В Fplus оценили инвестиции в подобный проект «под ключ» в районе 3-5 млрд руб.

«Масштаб типичен для производственного старта в электронике: инвестиции в полностью оснащенную SMT-линию — это нормальный подход», — прокомментировала для CNews гендиректор АНО «Консорциум печатных плат» Ольга Кожуховская. Эксперт добавила, что в России нет проблем с поставкой необходимо оборудования.



Арестов добавил, что проблемы рынка печатных плат в России также сохраняется. С одной стороны, Минпромторг весной 2026 г. заявлял, что российские производители материалов для печатных плат закрывают текущий спрос. С другой стороны, отраслевые объединения почти сразу попросили пересмотреть ужесточение требований к локализации, указывая на риск роста издержек и на неготовность части сырьевой базы.

«Сами участники рынка не скрывают, что полноценное производство сложных печатных плат — капиталоемкий бизнес с очень высоким порогом входа. Поэтому для Ozon собственный SMT-участок, если именно о нем идет речь, выглядит намного реалистичнее, чем попытка сразу зайти в полный цикл изготовления самих плат», — констатировал эксперт.

При этом, как подчеркнул гендиректор АНО Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» Григорий Ревазян, проект предполагает организацию поверхностного монтажа ЭКБ на печатную плату, а у рынка есть проблемы с поставками несмонтированных плат.

«Учитывая, что для рынка "вычтеха", в частности телеком-отрасли, актуальным является производство несмонтированных печатных плат, в том числе многослойных, высокого класса точности, можно утверждать, что реализация Ozon проекта не отразится на удовлетворении этого спроса», — сказал эксперт.

