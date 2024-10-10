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«DатаРу» становится группой компаний

Российский вендор технологических решений и сервисов «DатаРу» провел масштабную реструктуризацию. В результате организационных изменений функциональные направления «DатаРу» — «DатаРу Технологии», «DатаРу Консалтинг», «DатаРу Облако» и «DатаРу Сервис» — выделены в отдельные компании. ГК «DатаРу» обеспечит заказчиков комплексом продуктов для выстраивания полноценной ИТ-инфраструктуры, в том числе решениями собственного производства. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

ГК «DатаРу» объединит в себе экспертизу команд в производстве аппаратных решений, разработке, сервисной поддержке и бесшовной интеграции технологических решений для обеспечения стабильной и высокопроизводительной работы ИТ-инфраструктуры. Начав развиваться как вендор импортонезависимого серверного, сетевого оборудования, а также СХД, компания наращивала компетенции, расширяла партнерскую сеть, осваивала новые рынки на фоне ухода зарубежных компаний из России. Осенью 2023 г. были запущены новые направления сервисной поддержки, консалтинга, а также высокотехнологичная облачная платформа, которая включила поддержку IaaS, HaaS, PaaS и SaaS-сервисов.

Преобразование «DатаРу» в группу компаний обусловлено экосистемным подходом к обеспечению полного круга потребностей заказчика в области поддержки и развития технологического ландшафта. Ведущим направлением группы компаний останется производство ИТ-оборудования. «DатаРу Технологии» продолжит выпускать серверы, СХД, а также сетевые решения для надежной работы бизнес-приложений, облачных сервисов, а также продуктов на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и IoT-сегмента. «DатаРу Технологии» также сконцентрируется на производстве базовых решений для развития и масштабирования ИТ-инфраструктуры в рамках задач импортозамещения, включая разработку и производство реестровых платформ.

Производство и полноценная вендорская поддержка «DатаРу Технологии» ложится в основу работы облачного провайдера «DатаРу Облако». С помощью одноименной высокотехнологичной платформы на базе независимых ЦОДов категории Tier 3 компания будет оказывать IaaS, PaaS, SaaS, HaaS, DRaaS-услуги, а также предложит условия для размещения ИТ-оборудования в ЦОД. За счет собственной аппаратной базы «DатаРу Облако» сможет гарантировать заказчикам надежность и адаптивность предложения, а также возможность интеграции с другими облаками и широкий выбор бизнес-приложений по подписке.

На экспертизе в области подбора, а также внедрения технологических платформ и программного обеспечения под нужды бизнеса сфокусируется «DатаРу Консалтинг». Компания разрабатывает, интегрирует и внедряет решения для систем ERP, BI, автоматизации бизнес-процессов на платформах как зарубежных, так и российских производителей. Компания в качестве подразделения «DатаРу» появилась в октябре 2023 г, в ее портфель входят проверенные российские и зарекомендовавшие себя зарубежные продукты.

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

«DатаРу Сервис» продолжит развиваться на рынке услуг по поддержке цифровых рабочих мест. Компания обеспечивает первую (Service Desk) и вторую (On-site support) линии технической поддержки, а также предоставляет услуги управляемой печати (MPS). В рамках отдельного направления «DатаРу Сервис» специалисты окажут мультивендорную сервисную поддержку заказчикам, которые после ухода зарубежных ИТ-производителей из России решают вопрос обслуживания действующего технологического контура.

«Решение о трансформации в группу компаний стало логичным шагом на пути эволюции «DатаРу». Безусловно, вендорское оборудование и инфраструктурные решения сохраняют доминирующую долю в нашем бизнесе. В то же время новые направления консалтинга, сервисного обслуживания, а также облачных сервисов в короткий срок продемонстрировали способность к масштабированию и быстро превратились в самостоятельные предприятия, стремящиеся занять важную роль в своих сегментах рынка. Мы намерены максимально использовать ту синергию компетенций, которая сформировалась внутри группы компаний, чтобы занять лидирующие позиции на ИТ-рынке России», – сказал генеральный директор ГК «DатаРу» Роман Гоц.

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