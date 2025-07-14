Облачная платформа «DатаРу» прошла аттестацию ФСТЭК России

«DатаРу Облако» (входит в группу компаний «DатаРу») получила аттестат соответствия облачной платформы требованиям Приказа ФСТЭК России от 18.02.2013 №21 в части работы с персональными данными. Также реализованные меры защиты подходят для хранения информации, содержащейся в государственных информационных системах — в том случае, если она не относится к государственной тайне. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Облачная платформа «Кластер IaaS» построена на базе собственного оборудования «DатаРу» в дата-центрах уровня TIER-3. Это надежная и безопасная среда — поддержку, включая мониторинг и управление ресурсами для нужд бизнеса, осуществляет опытная команда «DатаРу Облако». В рамках платформы «DатаРу Облако» предоставляет клиентам технологии и сервисы, включая классические услуги IaaS, услуги хранения данных, их резервного копирования, репликации и восстановления (DRaaS), а также VDI как сервис.

По итогам аттестации на соответствие требованиям ФСТЭК России облачная платформа «DатаРу Облако» признана подходящей для размещения информационных систем, содержащих персональные данные. Компания получила аттестат соответствия требованиям первого уровня защищенности (УЗ-1). Это означает, что использовать платформу могут заказчики с любой численностью субъектов и объемом обрабатываемых персональных данных.

Кроме того, платформа прошла все этапы аттестации и признана соответствующей установленным стандартам первого уровня защищенности (К-1) государственных информационных систем, не содержащих государственную тайну. Сейчас «DатаРу Облако» может осуществлять услуги как облачный провайдер для любых государственных информационных систем, исключая инфраструктуру объектов КИИ.

«Мы прошли аттестацию на соответствие облачной платформы требованиям к защите информационных систем высокого уровня значимости. Это подтверждает, что наша платформа оптимально подходит для размещения критически важных систем заказчиков из любых отраслей, от промышленности до здравоохранения. При этом мы способны обеспечить максимальный уровень надежности и качественную техническую поддержку 24/7 от команды опытных экспертов», — сказал исполнительный директор «DатаРу Облако» Дмитрий Бородачев.