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Спрос на российские СХД будет расти

Роман Гоц, генеральный директор ИТ-производителя DатаРу, считает, что в условиях ограничения поставок СХД от международных брендов большинство отечественных компаний со временем пойдет по пути их импортозамещения. Эта тенденция заметна уже сейчас — постепенно снижается интерес к азиатским продуктам, на которые делали ставку в прошлом году, и растут опасения в отношении параллельного импорта. Этим и другими прогнозами он поделился в рамках форума «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

«Компании enterprise-сегмента, которые еще в прошлом году сфокусировали внимание на продуктах из Азии и других дружественных стран, начинают отдавать предпочтение отечественным поставщикам. Это в первую очередь можно связать с тем, что уровень надежности и сроки эксплуатации азиатского оборудования пока не очень понятны. Российские вендоры с этой точки зрения более предсказуемы», — сказал Роман Гоц.

Как отметил генеральный директор DатаРу, российские заказчики не спешат заменять еще работающие продукты западных компаний. До окончания срока эксплуатации большинство из них не планирует в корне пересматривать состав базовой инфраструктуры.

По мнению Романа Гоца, в ближайшее время российские компании также будут продолжать использовать возможности параллельного импорта для закупки привычного оборудования. Но долго такой подход не продержится из-за сложной логистики и отсутствия стабильной вендорской поддержки.

С азиатским аппаратным обеспечением, которое рассматривали в качестве альтернативы западному в прошлом году, тоже есть сложности. В частности, пока нет достоверных сведений о его надежности, возможности встраивания в текущие инфраструктуры и интеграции с западным оборудованием.

В этой ситуации спрос на СХД от российских вендоров быстро растет — отечественные продукты выигрывают у импортных благодаря гарантиям от производителя, оперативной сервисной поддержке и доступу к обучению.

«При всем этом я не сторонник запрета параллельного импорта. Это повлияет на российских вендоров СХД, которые не смогут завозить в страну необходимую компонентную базу: например, платы, накопители, контроллеры. В России многие элементы СХД воспроизвести с нуля пока невозможно, и такое ограничение откинет рынок на 5-7 лет назад», — добавляет генеральный директор DатаРу.

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