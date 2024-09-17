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Merlion – официальный дистрибьютор «DaтaРу»

Компания Merlion пополнила свой продуктовый портфель базовой ИТ-инфраструктуры, став дистрибьютором серверного и сетевого оборудования российской компании «DатаРу». Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Отечественный вендор технологических решений и сервисов «DaтaРу» производит линейки серверов, сетевого оборудования, а также СХД под разные типы задач и потребности пользователей – от развития ИИ-сервисов и надежной работы бизнес-приложений до поддержки IoT-технологий.

«DaтaРу» специализируется на оборудовании для базовой ИТ-инфраструктуры, а также предоставляет услуги в области консалтинга, сервисной поддержки цифрового рабочего пространства и аутсорсинга печати. Все модели отличаются доступностью и масштабируемостью, что позволяет заказчикам планировать развитие цифрового контура с учетом возрастающего значения технологий в производственных и бизнес-процессах.

Линейки базового оборудования включают как решения для enterprise-сегмента, так и платформы общего назначения. «DaтaРу» также выпускает модельные ряды серверов и СХД, разработанные специально для задач развития искусственного интеллекта c поддержкой технологий Nvidia. Сетевое оборудование включает широкий ряд коммутаторов от доступа до ядра ЦОД, точек доступа корпоративного класса Wi-Fi 6 и контроллеров.

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Цифровизация

«DaтaРу – один из ведущих вендоров ИТ-оборудования на российском рынке: мы рады, что можем предложить партнерам и их заказчикам такие высококачественные продукты для построения ИТ-инфраструктуры. Как дистрибьютор, Merlion окажет комплексную маркетинговую и информационную поддержку решений DaтaРу», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, компании Merlion.

«В линейках решений «DaтaРу» подходящую модель могут найти как небольшие компании, которым нужна надежная платформа для цифровизации бизнес-процессов, так и промышленные гиганты с собственными ЦОДами, где требуются высокопроизводительные решения. Для нашей команды важно сохранять высокий уровень сервисной поддержки и развивать свои продукты на базе передовых технологий. Такой подход обеспечивает нашим заказчикам базу для внедрения в том числе таких технологий, как машинное обучение и искусственный интеллект», – отметил Роман Гоц, генеральный директор «DaтaРу».

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