«DатаРу»: рынок инфраструктурного оборудования вырастет до конца года на 10%

Несмотря на высокую ключевую ставку, сокращение инвестиций в ИТ и нестабильную геополитическую обстановку, российский рынок инфраструктурного оборудования демонстрирует признаки восстановления. По оценкам экспертов ГК «DатаРу», по итогам 2025 г. он может вырасти примерно на 10%. Стимулом для этого станет как реализация отложенного спроса, так и необходимость обновления технологического ландшафта, включая возвращение бизнеса к ранее приостановленным цифровым проектам.

Первая половина года сопровождалась заметным снижением спроса: бизнес сократил вложения в развитие ИТ-инфраструктуры в среднем на 20–30%. Это обусловлено высокой стоимостью капитала, внешней неопределенностью, а также ожиданиями относительно возможного возвращения западных производителей на рынок.

Однако уже сейчас фиксируются объективные сигналы к изменению ситуации: необходимость обновления аппаратной базы становится все более очевидной. Особенно это касается отраслей, где использование зарубежного оборудования ограничено нормативно – на оборудование из реестров Минпромторга и Минцифры РФ сегодня приходится значительная часть спроса.

Кроме того, даже те заказчики, кто ранее придерживался выжидательной стратегии и продолжал поддерживать устаревающее оборудование, сегодня начинает присматриваться к локальным производителям. Российские вендоры не только обеспечивают полный цикл технической поддержки, но готовы дорабатывать продукты под конкретные задачи, чего лишены зарубежные аналоги в текущих условиях.

Дополнительный импульс рынку придаёт растущая популярность технологий искусственного интеллекта. Для большинства отраслей ИИ становится обязательным элементом конкурентоспособности на горизонте ближайших 5-10 лет. Параллельно развивается нормативное регулирование этой сферы и подходы к управлению данными, которые лежат в основе любой ИИ-системы. В таких секторах как здравоохранение и промышленность внедрение искусственного интеллекта уже требует наращивания вычислительных мощностей в рамках собственных цифровых контуров, причем за счет современных серверных архитектур.

Наконец, значительное влияние на структуру спроса оказывает государственная политика протекционизма. Регулирующие меры в отношении использования иностранного оборудования в государственных организациях и среди естественных монополий продолжают стимулировать развитие отечественного производства и спрос на локальные решения, а стабильные государственные инвестиции в экономику формируют условия для дальнейшего цифрового развития.

«Мы ожидаем, что во второй половине 2025 г. отложенный спрос на инфраструктурные решения проявит себя и по итогам года мы увидим прирост на 10%. Российские производители инфраструктурного оборудования уже отвоевали себе долю рынка, которая сегодня подлежит строгому регулированию со стороны государства. При условии стабильного спроса со стороны заказчиков и при поддержке властей, отечественные вендоры продолжат развивать локальные решения, которые в перспективе смогут заинтересовать даже самых верных приверженцев западных разработок», — сказал генеральный директор ГК «DатаРу» Роман Гоц.