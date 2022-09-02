DataRu будет оказывать техподдержку и обслуживание оборудования ушедшей с российского рынка Atos

Компания DataRu объявила о том, что продолжит в полном объеме осуществлять техническую поддержку и обслуживание серверного оборудования Bull, ушедшей с российского рынка Atos, по соответствующим сертификатам, а также оказывать пред-, постпродажную и любую другую поддержку, связанную с данным оборудованием.

Основным направлением DataRu является производство серверного оборудования, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, «умной» видеоаналитики, периферийных вычислений и гиперконвергенции. Сейчас компания расширяет портфель, добавляя сетевое оборудование, СХД и другие решения.

«С момента моего прихода в Atos в 2015 г. мы поддерживали и лично гарантировали высочайший сервис, доказывая, что наша деятельность в совокупности – знак качества, как оборудования, так и причастных к бизнесу людей», – сказал Роман Гоц, ранее занимавший должность директора департамента «Больших данных и безопасности Atos» в России. Роман развивал бизнес Atos в России, в основе которого было серверное оборудование Bull. Приостановка деятельности Atos на территории России, а также введение санкций на российский ИТ-рынок сделали невозможным полноценное продолжение работы нашей команды в Atos. По этой причине для сохранения высокого уровня сервиса было принято осознанное решение о переходе моей команды в созданную нами компанию ООО «Датару» (DataRu)».

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В течение нескольких последних месяцев традиционный рынок ИТ испытал серьезные сбои: некоторые производители ушли из России, некоторые закрыты на неопределенный срок, логистические цепочки нарушены, развитие цифровизации многих компаний было поставлено под вопрос или совсем остановлено.