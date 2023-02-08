«DатаРу»: рынок серверов в России стабилизируется только в 2025 году

Эксперты отечественного ИТ-производителя «DатаРу» оценили развитие рынка серверов в 2022 г. Несмотря на взрывной рост спроса на российское оборудование, этот сегмент ИТ уменьшился более чем на 50%. Рынок вернется к докризисным показателям не раньше 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу».

Иностранные производители серверного оборудования окончательно ушли из России. Если весной 2022 г. многие эксперты ожидали, что на отечественный рынок массово выйдут китайские вендоры «железа», по итогам 2022 г. стало понятно — расчет был неверным. С закупкой оборудования у Huawei и Lenovo возникли серьезные проблемы. Сегмент, где исторически доминировали зарубежные производители, неуправляемо падал — в деньгах и количестве единиц продукции он уменьшился более чем вполовину за последний год.

Серверное оборудование — это базовая, критически важная инфраструктура. Поэтому дефицит почувствовали все бизнесы, но особенно — крупные компании: банки, ритейлеры, промышленные предприятия. В начале года они замораживали новые проекты и занимались сохранением устойчивости уже существующей инфраструктуры. Госсектор также столкнулся с трудностями: многие госзаказчики не смогли израсходовать запланированные бюджеты на ИТ.

Параллельно компании искали способы доступа к оборудованию привычных брендов. Заработали схемы параллельного импорта, однако с продуктами, завезенными таким образом, возникли проблемы: отсутствие гарантии, постоянные сложности с платежами и непредсказуемые сроки поставок. Осенью также в четыре раза вырос спрос на серверное оборудование, уже бывшее в употреблении, по данным Forbes.

На этом фоне увеличился интерес к российскому производству. По итогам года доля отечественных компаний на российском рынке серверного оборудования выросла с 15% до более чем 50%. Впрочем, у таких компаний тоже возникли трудности: большинство комплектующих ИТ-оборудования производится за рубежом, и российских аналогов для их замены нет. В результате отечественные производители, как и ИТ-дистрибьюторы, столкнулись с нарушением цепочек поставок, ужесточением условий соглашений с поставщиками, отказами банков-отправителей и возвратом денег от банков-получателей. Им пришлось выстраивать новые логистические схемы — это привело к дополнительным расходам и стоило немало усилий.

«На начало 2023 г. цепочки поставок для производства оборудования стали более предсказуемыми. Да, бывают перебои, могут появляться задержки, но в целом процесс пошел, и выпуск оборудования налаживается. На мой взгляд, не ранее чем к 2025 г. рынок снова выйдет на объемы 2021 г. При этом доминирующую позицию займут российские производители, которые кратно нарастят объемы производства и окончательно заместят собой иностранные вендорские продукты и оставшийся параллельный импорт», — сказал Роман Гоц, генеральный директор «DатаРу».

Также, прогнозируют в «DатаРу», к 2024 г. существенно вырастет сегмент разработки программно-аппаратных комплексов (ПАКов) — минимум на 25-30%. Российское серверное оборудование пока совместимо далеко не со всеми программными решениями, и создание взаимодополняющих друг друга продуктов — это ключевое направление для развития сегмента на ближайшие несколько лет.

***

«DатаРу» — российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений. Команда вендора обладает экспертизой в поддержке и сопровождении ИТ-инфраструктуры на базе решений международных производителей оборудования. Поддержка клиентов «DатаРу», включающая три уровня, полностью локализована на территории России.